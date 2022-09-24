Ani kardiyak ölümleri önlemek mümkün mü?

Ani kalp durması veya ani ölüm günümüzde çok sık görülen bir durum. Özel Akut Kalp Damar Hastanesi'nden Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Harun Evrengül, "Dünyada her yıl yaklaşık 500 bin kişi bu şekilde aramızdan ayrılmaktadır. Zeki Müren, Erol Büyükburç, Kemal Sunal, Sümer Tilmaç, Ediz Bahtiyaroğlu gibi birçok tanınmış kişi bu şekilde aramızdan ayrılmıştır" dedi.



ŞİKAYET OLMAYABİLİR

Prof. Dr. Evrengül, "Bilinen ölümcül bir hastalığı olmayan kişilerde hastalık belirtilerinin başlamasından genellikle 1-2 saat içinde oluşan ölüme, ani kardiyak ölüm denilmekte. Önceden bilinen ritim bozukluğu, koroner kalp hastalıkları, kalp kapak hastalıkları, doğuştan kalp hastalığı olan ve kalp kası iltihabı geçiren kişiler de daha sık görülür. Çarpıntı, göğüs ağrısı, nefes darlığı, göğüste sıkışma hissi, baş dönmesi, göz kararması ve fenalık hissi sık rastlanan şikayetler olmakla birlikte bazen hiç şikayet olmadan yığılma şeklinde şikayetler olabilir" dedi.



HAYAT KURTARICIDIR

Ani kardiyak ölümün her yaşta görülebileceğini anlatan Prof. Dr. Evrengül, "Ani kardiyak ölümlerin yüzde 70'inde altta yatan neden, koroner arter hastalığıdır. Primer ritim bozukluğuna sahip kişilerde de daha sık görülmektedir" dedi. Ani kalp durmasına karşı hayat kurtarıcı olan defibrilatörler hakkında bilgiler veren Prof. Dr. Evrengül, "Ritim bozukluğuna bağlı ani ölüm yaşayan kişilerin defibrilasyon denilen dışarıdan elektriksel şok cihazı ile ritmin düzeltilmesi işlemi yapılmaksızın kurtarılmaları mümkün değildir" dedi.



TOPLUM SAGLIGI SORUNU

PROF. Dr. Evrengül şöyle konuştu: "Toplum sağlığı sorunu halini alan ani kalp durmasının önlenmesinde stadyumlar, pazarlar gibi kalabalık yerlere elektriksel şok cihazların yerleştirilmesi hayat kurtarıcı olur. Riski yüksek kişilerin vücuduna otomatik şok veren ccihazların yerleştirilmesi de önemli" dedi.

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