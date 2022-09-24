Bu besinler kötü kolesterol ile savaşıyor, atardamarları zırh gibi koruyor!

Kolesterol, vücudun normal işleyişi için çok önemlidir. Kolesterol D vitamini ve hormonların sentezinde yer alır, hücre bütünlüğünün korunmasına yardımcı olur, safra asitleri üretir ve kan hücrelerini korur. Ama sadece normal miktarlarda olduğunda güvenlidir. Yüksek kolesterol ciddi kalp ve damar hastalıklarına yol açabilir.