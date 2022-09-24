Bu besinler kötü kolesterol ile savaşıyor, atardamarları zırh gibi koruyor!

Vücudun işleyişi için önemli olan kolesterol seviyesi, normal değerler aralığından çıktığında birçok ciddi sağlık sorununa yol açar. Peki, kolesterol seviyesi nasıl düşürülür? Kolesterol ile savaşmada hangi besinler önemli, tüketilmeli?
Vücudun işleyişi için önemli olan kolesterol seviyesi, normal değerler aralığından çıktığında birçok ciddi sağlık sorununa yol açar. Peki, kolesterol seviyesi nasıl düşürülür? Kolesterol ile savaşmada hangi besinler önemli, tüketilmeli?
Kolesterol, vücudun normal işleyişi için çok önemlidir. Kolesterol D vitamini ve hormonların sentezinde yer alır, hücre bütünlüğünün korunmasına yardımcı olur, safra asitleri üretir ve kan hücrelerini korur. Ama sadece normal miktarlarda olduğunda güvenlidir. Yüksek kolesterol ciddi kalp ve damar hastalıklarına yol açabilir.
İstatistikler endişe verici. Kalp krizi, kalp krizi ve kardiyovasküler hastalıkların sayısı, durumlarındaki diyet ve yaşam tarzının sağlığın iyileştirilmesini güçlü bir şekilde etkilediğine dair artan farkındalığa rağmen sürekli artmaktadır.
ZERDEÇALIN TADINI ÇIKARIN
Aşırı yağ depolamasını engeller. Yemeklerinize ve çaya ekleyin.
KURUYEMİŞ YİYİN
Doymamış yağlar ve omega-3 yağ asitleri hafızanızı geliştirecek ve eklemlerinizi sağlıklı tutacaktır. En iyileri ceviz ve bademdir.
KAHVE İÇİN
Kalp krizi riskini% 20'ye varan oranda azaltacaksınız, ancak ölçülü olarak günde bir adet sade kahve yeterlidir!
SOMON YİYİN
Çok miktarda sağlıklı yağ asidi sağlayacaktır. İyi bir kaynaktan satın alın. Enflamasyonu azaltmaya ve kolesterolü düşürmeye yardımcı olacaktır. Somonun yanı sıra ringa balığı, uskumru ve ton balığı yiyin.
PEYNİR TÜKETİN
Düzenli olarak yenirse, yüksek tansiyon ve kolesterol seviyenizi düşürür ve genel sağlığınızı iyileştirmeye yardımcı olur. Kaliteli peynir olduğundan emin olun.