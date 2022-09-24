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Haberler Sağlık Bu besinler kötü kolesterol ile savaşıyor, atardamarları zırh gibi koruyor!

Bu besinler kötü kolesterol ile savaşıyor, atardamarları zırh gibi koruyor!

Kötü kolesterolden mi şikayetçisiniz? Kan değerlerinizde bozulma mı var? Kolesterol, vücudun normal işleyişi açısından önemlidir. D vitamini ve hormonların sentezinde yer almak ve hücre bütünlüğünü korumakla görevlidir. Vücudun işleyişi birtakım nedenlerden ötürü bozulduğunda damar dertliği ve kalp krizi gibi ciddi sağlık sorunlarına sebep olabilir. Peki, kötü kolesterol nasıl yok edilir? Hangi besinler kötü kolesterol ile savaşmada etkilidir? İşte detaylar...

24.09.2022, 10:52 Güncelleme Tarihi: 24.09.2022, 11:08

Vücudun işleyişi için önemli olan kolesterol seviyesi, normal değerler aralığından çıktığında birçok ciddi sağlık sorununa yol açar. Peki, kolesterol seviyesi nasıl düşürülür? Kolesterol ile savaşmada hangi besinler önemli, tüketilmeli?

Bu besinler kötü kolesterol ile savaşıyor, atardamarları zırh gibi koruyor!

Kolesterol, vücudun normal işleyişi için çok önemlidir. Kolesterol D vitamini ve hormonların sentezinde yer alır, hücre bütünlüğünün korunmasına yardımcı olur, safra asitleri üretir ve kan hücrelerini korur. Ama sadece normal miktarlarda olduğunda güvenlidir. Yüksek kolesterol ciddi kalp ve damar hastalıklarına yol açabilir.

Bu besinler kötü kolesterol ile savaşıyor, atardamarları zırh gibi koruyor!

İstatistikler endişe verici. Kalp krizi, kalp krizi ve kardiyovasküler hastalıkların sayısı, durumlarındaki diyet ve yaşam tarzının sağlığın iyileştirilmesini güçlü bir şekilde etkilediğine dair artan farkındalığa rağmen sürekli artmaktadır.

Bu besinler kötü kolesterol ile savaşıyor, atardamarları zırh gibi koruyor!

ZERDEÇALIN TADINI ÇIKARIN

Aşırı yağ depolamasını engeller. Yemeklerinize ve çaya ekleyin.

Bu besinler kötü kolesterol ile savaşıyor, atardamarları zırh gibi koruyor!

KURUYEMİŞ YİYİN

Doymamış yağlar ve omega-3 yağ asitleri hafızanızı geliştirecek ve eklemlerinizi sağlıklı tutacaktır. En iyileri ceviz ve bademdir.

Bu besinler kötü kolesterol ile savaşıyor, atardamarları zırh gibi koruyor!

KAHVE İÇİN

Kalp krizi riskini% 20'ye varan oranda azaltacaksınız, ancak ölçülü olarak günde bir adet sade kahve yeterlidir!

Bu besinler kötü kolesterol ile savaşıyor, atardamarları zırh gibi koruyor!

SOMON YİYİN

Çok miktarda sağlıklı yağ asidi sağlayacaktır. İyi bir kaynaktan satın alın. Enflamasyonu azaltmaya ve kolesterolü düşürmeye yardımcı olacaktır. Somonun yanı sıra ringa balığı, uskumru ve ton balığı yiyin.

Bu besinler kötü kolesterol ile savaşıyor, atardamarları zırh gibi koruyor!

PEYNİR TÜKETİN

Düzenli olarak yenirse, yüksek tansiyon ve kolesterol seviyenizi düşürür ve genel sağlığınızı iyileştirmeye yardımcı olur. Kaliteli peynir olduğundan emin olun.

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