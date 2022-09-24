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Haberler Sağlık Bu kış hiç hasta olmayacaksınız! Her gün bir dış sarımsak ile hastalıklardan korunun!

Bu kış hiç hasta olmayacaksınız! Her gün bir dış sarımsak ile hastalıklardan korunun!

Her gün 1 diş sarımsak hastalıklara karşı korur mu? Sarımsağın sağlık için kanıtlanmış faydaları neler? Sarımsak, keskin kokusu ve acımsı lezzeti ile genellikle hemen hemen her yemekte tercih edilir. Bağışıklık sistemi ve soğuk algınlığından kalp hastalıklarına kadar koruyuculuğu bulunan sarımsağı her gün 1 diş tüketmek vücut sağlığı açısından inanılmaz etkiler yaratır. Peki, sarımsak kalp sağlığı riskini nasıl azaltır? Sarımsak hastalıklara karşı nasıl koruyucu etki oluşturur? İşte detaylar...

24.09.2022, 14:37 Güncelleme Tarihi: 24.09.2022, 14:51

Yapılan araştırmalar sarımsağın soğuk algınlığına karşı korumaktan, kan basıncını düzenlemeye kadar olan bütün etkilerini araştırmalarla desteklemektedir. Peki sarımsağın sağlığa 5 faydası nedir? Her gün sarımsak tüketmek nelere iyi gelir? İşte detaylar...

Bu kış hiç hasta olmayacaksınız! Her gün bir dış sarımsak ile hastalıklardan korunun!

1. SARIMSAK, GÜÇLÜ TIBBİ ÖZELLİKLERE SAHİP BİLEŞİKLER İÇERİR

Sarımsak, soğan ailesinden bir bitkidir. Bilim adamları artık sarımsağın sağlığa faydalarının çoğunun, bir diş sarımsak kıyıldığında, ezildiğinde veya çiğnendiğinde oluşan kükürt bileşiklerinden kaynaklandığını biliyorlar. Sarımsaktaki kükürt bileşikleri vücudunuza sindirim sisteminden girer. Daha sonra güçlü biyolojik etkiler uygulayarak vücudunuzun her yerinde dolaşırlar.

Bu kış hiç hasta olmayacaksınız! Her gün bir dış sarımsak ile hastalıklardan korunun!

2. SARIMSAK SON DERECE BESLEYİCİDİR ANCAK ÇOK AZ KALORİYE SAHİPTİR

Sarımsak inanılmaz derecede besleyicidir.

Tek bir diş (3 gram) çiğ sarımsak;

Manganez: Günlük değerin (DV) %2'si
B6 Vitamini: DV'nin %2'si
C Vitamini: DV'nin %1'i
Selenyum: DV'nin %1'i
Lif: 0.06 gram

Bu 4,5 kalori, 0,2 gram protein ve 1 gram karbonhidrat ile birlikte gelir. Sarımsak ayrıca eser miktarda çeşitli diğer besinleri içerir.

Bu kış hiç hasta olmayacaksınız! Her gün bir dış sarımsak ile hastalıklardan korunun!

3. SARIMSAK, SOĞUK ALGINLIĞI DA DAHİL OLMAK ÜZERE HASTALIKLARA KARŞI KORUNMAYA YARDIMCI OLUR

Sarımsak takviyelerinin bağışıklık sisteminin işlevini artırdığı bilinmektedir. 12 haftalık büyük bir çalışma, günlük sarımsak takviyesinin soğuk algınlığı sayısını plaseboya kıyasla %63 oranında azalttığını buldu. Soğuk algınlığı semptomlarının ortalama süresi de plasebo grubunda 5 günden sarımsak grubunda sadece 1.5 güne kadar %70 oranında azaldı.

Başka bir çalışma, yüksek dozda yaşlı sarımsak özütünün (günde 2.56 gram), soğuk algınlığı veya grip hastalarının sayısını %61 oranında azalttığını buldu. Sık sık üşüyorsanız, diyetinize sarımsak eklemek denemeye değer olabilir.

Bu kış hiç hasta olmayacaksınız! Her gün bir dış sarımsak ile hastalıklardan korunun!

4. SARIMSAKTAKİ AKTİF BİLEŞİKLER KAN BASINCINI DÜŞÜREBİLİR

Kalp krizi ve felç gibi kardiyovasküler hastalıklar, neredeyse diğer tüm durumlardan daha fazla ölümden sorumludur. Yüksek tansiyon veya hipertansiyon, bu hastalıklara yol açabilecek en önemli faktörlerden biridir. İnsan çalışmaları, sarımsak takviyelerinin yüksek tansiyonu olan kişilerde kan basıncını düşürmede önemli bir etkiye sahip olduğunu bulmuştur.

Bu kış hiç hasta olmayacaksınız! Her gün bir dış sarımsak ile hastalıklardan korunun!

5. SARIMSAK, KALP HASTALIĞI RİSKİNİ AZALTABİLECEK KOLESTEROL SEVİYELERİNİ İYİLEŞTİRİR

Sarımsak LDL (kötü) kolesterolü düşürebilir. Kolesterolü yüksek olanlar için sarımsak takviyelerinin toplam ve LDL kolesterolü yaklaşık %10-15 oranında azalttığı görülmektedir. Özellikle LDL (kötü) ve HDL (iyi) kolesterole bakıldığında, sarımsak LDL'yi düşürüyor gibi görünmektedir ancak HDL üzerinde güvenilir bir etkisi yoktur. Yüksek trigliserit seviyeleri, kalp hastalığı için bilinen başka bir risk faktörüdür, ancak sarımsağın trigliserit seviyeleri üzerinde önemli bir etkisi yok gibi görünmektedir

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