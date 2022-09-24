Bu kış hiç hasta olmayacaksınız! Her gün bir dış sarımsak ile hastalıklardan korunun!

3. SARIMSAK, SOĞUK ALGINLIĞI DA DAHİL OLMAK ÜZERE HASTALIKLARA KARŞI KORUNMAYA YARDIMCI OLUR
Sarımsak takviyelerinin bağışıklık sisteminin işlevini artırdığı bilinmektedir. 12 haftalık büyük bir çalışma, günlük sarımsak takviyesinin soğuk algınlığı sayısını plaseboya kıyasla %63 oranında azalttığını buldu. Soğuk algınlığı semptomlarının ortalama süresi de plasebo grubunda 5 günden sarımsak grubunda sadece 1.5 güne kadar %70 oranında azaldı.
Başka bir çalışma, yüksek dozda yaşlı sarımsak özütünün (günde 2.56 gram), soğuk algınlığı veya grip hastalarının sayısını %61 oranında azalttığını buldu. Sık sık üşüyorsanız, diyetinize sarımsak eklemek denemeye değer olabilir.