Bu kış hiç hasta olmayacaksınız! Her gün bir dış sarımsak ile hastalıklardan korunun!

4. SARIMSAKTAKİ AKTİF BİLEŞİKLER KAN BASINCINI DÜŞÜREBİLİR

Kalp krizi ve felç gibi kardiyovasküler hastalıklar, neredeyse diğer tüm durumlardan daha fazla ölümden sorumludur. Yüksek tansiyon veya hipertansiyon, bu hastalıklara yol açabilecek en önemli faktörlerden biridir. İnsan çalışmaları, sarımsak takviyelerinin yüksek tansiyonu olan kişilerde kan basıncını düşürmede önemli bir etkiye sahip olduğunu bulmuştur.