Özel Alfa Tıp Merkezi Göz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Abdullah Karaca kapak ameliyatı olmak isteyen hastaların kapak ameliyatı göz kuruluğunu arttırır mı, kuru göz hastaları kapak estetiği ameliyatı olabilir mi gibi soruların sık sorduğunu belirterek, merak edilen soruları yanıtladı. Op. Dr. Karaca, "Göze ve çevresine yapılacak tüm işlemlerde dikkatli olunmalı. Göz kapağı derisinin yarım milimetre olduğu, göz kapağını salgı bezleri, kas dokusu, yağ dokusu içerdiği unutulmadan hassas ve ince çalışılmalıdır" dedi.



İLAÇLAR SORGULANMALI

Göz kuruluğu olan hastalarda ayrı bir titizlik gösterilmesi gerektiğini vurgulayan Op. Dr. Abdullah Karaca, "Lakrimal bez denilen ana göz yaşı bezine cerrahinin tüm aşamalarında ve hassasiyet gösterilmelidir. Kornea ve konjuktivaya gereken özen gösterilmeli" dedi. Kapak yapılarında göz yaşının lipit tabakasını salgılayan bezlerin olduğunun unutulmaması gerektiğini vurgulayan Op. Dr. Karaca, "Gözyaşı boşaltım kanalları olan punktumlar korumalıdır. Kuru göz hastalarında alınacak kapak miktarında ölçülü davranılmalı, kapak açıklığına dikkat edilmeli. Cerrahi öncesi iyi bir planlama yapılmalı. Kuru gözün sebebi olan bağ dokusu hastalarında cerrahi öncesi sistemik durumu ve ilaçları sorgulanmalıdır. Kuru göze sebep olabilecek ilaçlar belirlenmelidir. Cerrahi sonrası dönemde gerekirse destek tedavileri takviye edilmelidir" diye konuştu.



ALTYAPIYI GÜÇLENDİRDİK

"Estrem durumlar hariç, göz kuruluğu hastalarında kapak estetiği yapılmasında hassas ve titiz bir cerrahi yapılması şartıyla sakınca yoktur" diyen Op. Dr. Karaca, 2019 yılından bu yana sağlık turizmine yönelik çalışmalarını ve alt yapısını güçlendirdiklerini belirttti ve şöyle konuştu: "Alfa Tıp Merkezi İzmir'in batıya yönelik yeni yüzü olmaya aday. Bu amaç doğrultusunda alınan başarılı hekim ve idari kadrolarını tamamlayan merkezimiz özellikle estetik ve diş alanında faaliyetini yurt dışı kaynaklara yönlendirirken bu konuda Avrupa'nın çeşitli noktalarında Alfa İnternational noktalarını açmak için girişimlere hız verdik" diye konuştu.



HASTA MEMNUNİYETİ

Op. Dr. Karaca şöyle konuştu: "Bu konuda sayısız avantajları ile alternatif üreterek İzmir'in de hak ettiği değeri alması için bütün imkanlarımızı seferber etmiş durumdayız. Gerek yurt içi gerekse yurtdışı hasta memnuniyetini ön planda tutmayı hedefleyen merkezimiz istihdam ettiği yüze yakın çalışanı ile geleceğe güven ve sağlam adımlar ile ilerliyor. Obezite cerrahisi, yüz, burun ve göz estetiği, saç ekimi yanı sıra dahiliye çocuk sağlığı ve hastalıkları, genel cerrahi, ortopedi, kadın hastalıkları ve doğum, nöroloji, gastroenteroloji, göz, üroloji poliklinikleri ile de hastalarına hizmet vermekte."