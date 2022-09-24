Çocukluk çağı obezitesi giderek artıyor

Bütün dünyada olduğu gibi ülkemizde de erken yaşta obezite görülmesinin arttığını belirten Obezite ve Metabolik Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Türker Karabuğa, "Gelişen teknoloji ve hızlı yaşam temposu sırasında ebeveynler kendilerinin ve çocuklarının beslenmesine fazla önem veremiyor. Bu yüzden çocuklarda da obezite görülmesi gittikçe artmaya başladı" dedi. Genellikle televizyon karşısında çok fazla vakit geçiren, uyku saatleri düzensiz olduğu için uykusunu alamayan, yaşadığı çevrede park ve bahçe gibi fiziksel aktiviteler gerçekleştirebileceği yerler olmayan çocuklarda obeziteye daha sık rastlandığını belirten Op. Dr. Türker Karabuğa, "Yapılan çalışmalarda, fazla kilolu veya obez ebeveynlerin çocuklarında obeziteye erken yaşta yakalanma sıklığının daha fazla olduğu gösterilmiştir" dedi.



YÜKSEK GEBELİK ŞEKERİ

Op. Dr. Karabuğa şöyle konuştu: "Gerek ailedeki beslenme alışkanlıkları gerekse paketli/hazır gıda seçimlerinin sıklığı sebebiyle yüksek kalorili besinlerle erken yaşta tanışan çocuklarda kilo alımı ve bu besinlere bağımlılık daha fazla olmakta. Ayrıca obez gebeliklerde gebelik şekeri riskinin artmasıyla yenidoğanın fazla kiloda doğması ve ergenlik çağında obeziteye yakalanma riski de artmakta. Küçük yaşta obeziteyle tanışan çocuklar yetişkinliklerinde maalesef kolay zayıflayamıyor. Obezite çocuklar için ömür boyu süren fiziksel ve ruhsal bir mutsuzluğu beraberinde getiriyor. Çocukların yeterli uyuduğundan, gerekli besinleri tüketip yeterli kalori aldığından emin olmaları ve düzenli fiziksel aktiviteler yapmasını sağlamaları, televizyon ve internet kullanımı saatlerinde ayarlama yapmaları gerekiyor."