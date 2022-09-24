Dalağındaki 10 cm’lik kitle rahminden çıkarıldı

44 yaşındaki Safiye İşlek'in dalağında oluşan kitle Ekol Hastanesi'nde NOSE adı verilen laparoskopik (kapalı) yöntemle yapılan ameliyatla rahminden çıkarıldı. Konsültan hekim olarak operasyona katılan Genel Cerrahi ve Cerrahi Onkoloji Uzmanı Doç. Dr. Ogün Erşen, Ekol Hastanesi Genel Cerrahi Uzmanı Opr. Dr. Abdülkadir Korkmaz ve ekibi tarafından yapılan ameliyatla Safiye İşlek yeniden sağlığına kavuştu.



BAŞARILI BİR OPERASYON

Karşıyaka'da yaşayan 44 yaşındaki Safiye İşlek 2 yıl önce Kovid-19 hastalığını geçirdikten sonra karnında sürekli artan ağrılar oluşmaya başladı. Başvurduğu sağlık merkezlerinde dalağında 10 cm'lik bir kitle tespit edildi. Kanama yönünden riskli görülen ve herhangi bir operasyon uygulanmayan Safiye İşlek, Ekol Hastanesi'nde Doç. Dr. Ogün Erşen, Opr. Dr. Abdülkadir Korkmaz ve ekibi tarafından yapılan ameliyatla yeniden sağlığına kavuştu. Operasyon hakkında bilgiler veren Doç. Dr. Ogün Erşen, "Kovid 19'dan sonra artan karın ağrısı şikayetleriyle hastanemize başvuran hastamıza yapılan tetkikler sonucunda dalağında 10 cm kitle olduğunu tespit ettik. Daha önce gittiği merkezlerde de kitle tespit edilmiş, kanama riski nedeniyle ameliyat olması uygun görülmemiş. Biz ekibimizle birlikte uluslararası literatürde NOSE (Natural Orifice Specimen Extraction) ismiyle tanımlanan operasyonu başarılı bir şekilde gerçekleştirdik. Hastanın karnına açılan iki adet delik kullanılarak dalağında bulunan kitle laparoskopik olarak, doğuma benzer şekilde vajinal yolla çıkarıldı. Hastamız ameliyattan 2 gün sonra sosyal yaşantısına geri döndü. Sağlıklı bir şekilde yaşamına devam ediyor" dedi.

HİÇ AĞRI YAŞAMADIM

44 yaşındaki hasta Safiye İşlek ise, "Evime döndüğümde bahçe işlerine devam ettim, hiç ağrım olmadı. Başta Doç. Dr. Ogün Erşen, Opr. Dr. Abdülkadir Korkmaz ile ekibine ve Ekol Hastanesi'ne çok teşekkür ederim" diye konuştu.