Diş fırçalama alışkanlığında aileler örnek olmalı

Ağız ve diş sağlığı sorunlarının ülkemizde okul çağındaki çocuklarda sık görülen problemlerin başında geldiğini belirten Diş Hekimi Eren Alayvaz, "Ebeveynlerin ağız ve diş sağlığı konusunda bilinçli olması, çocuğu doğrudan etkileyen birinci etmendir. Çocuklara düzenli diş fırçalama alışkanlığı kazandırılması, aile içi eğitimle kalıcı olur" dedi.



EĞİTİMİNİ ETKİLER

"Ağız ve diş sağlığı problemlerinin, çocuklarda büyüme ve gelişme bozukluklarının yanı sıra, öğrenme ve konsantrasyon eksikliğine neden olacağı için çocuğun eğitim hayatını da olumsuz etkileyebilir" diyen Dt. Eren Alayvaz, "Sağlıklı ve kaliteli bir yaşam için ağız ve diş sağlığına gereken önem verilmelidir. Okul çağındaki çocuklar, eğitim sorumlulukları gereği ağız ve diş sağlığını ihmal etme potansiyeline sahiptir. Ebeveynlerin, çocuklara bua alışkanlığı kazandırması için her yemek sonrası hatırlatma yapmaları çok önemlidir" dedi.



ÖZENLE GÖSTERİN

Çocukların diş fırçalama alışkanlığı kazanmaları için ailenin örnek olması gerektiğini vurgulayan Dy. Eren Alayvaz, "Çocukların okul çantalarına mutlaka diş macunu, diş fırçası ve gargara koyulması ve dişlerini nasıl fırçalamaları gerektiği mutlaka özenle gösterilmelidir. Ebeveynler, çocuklara ağız ve diş sağlığı konusunda en önemli örnektir. Anne ve baba ağız ve diş sağlığına ne kadar önem verirse, çocuk da o oranda dikkat edecektir" diye konuştu.

DÜZENLİ HEKİM KONTROLÜ

DT. Alayvaz şöyle konuştu: "Okul çağındaki çocukların ağız ve diş sağlığı için düzenli hekim kontrolüne gitmesi, hekim ile ilişkisinin güçlenmesi ve bilinçlenmesi ilerleyen yaşlarda problem yaşamamasına ve daha kaliteli bir yaşam sürmesini sağlar."