Genital siğillere doktor kontrolünde tedavi

Genital siğil rahatsızlığının hem kadınlarda hem de erkeklerde görülebilen bir durum olduğunu belirten Batı Anadolu Central Hospital Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Neslihan Gürbüz, genital siğillerin tanı ve tedavisi hakkında bilgiler verdi.



İYİ HUYLU TİPLERİ OLUR

Genellikle cinsel ilişki ve cinsel temas yolu ile meydana gelen bu hastalığa HPV adı verilen bir virüsün sebep olduğunu kaydeden Op. Dr. Neslihan Gürbüz, "Genital bölge çevresinde kabarık lezyonlar şeklinde kendini belli eder. Bir veya çok sayıda olabilir. Tekrarlama olasılığı sık olan lezyonlardır. Öncelikle genital siğiller HPV 6-11 ile ilgilidir ve iyi huylu tipler olup kanser riski taşımaz. Ancak genital siğili olan hastalarda mutlaka HPV tiplemesi yapılmalı beraberinde kanser riski taşıyan HPV tipleri araştırılmalı uygun tedavi planlanmalıdır. Genital siğiller genellikle lazer ya da coter yöntemleri ile yakılarak ya da dondurularak tedavi edilir" dedi.



BULAŞ RİSKİ OLUŞUR

Op. Dr. Neslihan Gürbüz, "Lezyon üzerine sürülen bazı solüsyonlar mevcuttur ancak bunlar dikkatli kullanılmalıdır. Çünkü lezyon harici sağlam dokuya da zarar verme olasılıkları vardır. Genital siğil varken cinsel ilişki olmamalıdır. Çünkü bu lezyonlar temas yoluyla eşinize de bulaşabilir. Erkekde hiçbir bulgu vermeyebilir. Ancak tekrar bulaş riski taşır. Eğer erkekte siğil var ise sizde en kısa sürede muayene olup HPV testinizi yaptırın Testiniz negatif çıkarsa aşı yaptırabilirsiniz. Aşı sizi hem rahim ağzı kanserine hem de siğillere karşı korur" dedi.



BAĞIŞIKLIĞA DİKKAT

Genital siğillerin genellikle immun sisteminin düşük olduğu dönemlerde daha fazla görüldüğünü söyleyen Op. Dr. Neslihan Gürbüz, "İmmun sistem düşük olduğunda tekrarlama ihtimali de artar" dedi. Op. Dr. Neslihan Gürbüz şöyle konuştu: "Tedavide immun sistemi destekleyen vitaminler probiyotik ve bitkisel olanlar doktor kontrolünde kullanılmalıdır."

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