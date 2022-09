İki sorun tek ameliyatla çözüldü

3 yıl önce prostat kanseri nedeni ile radikal prostatektomi operasyonu geçiren ve radyoterapi tedavisi alan 63 yaşındaki bir hastaya Ekol Hastanesi Üroloji Kliniği'nden Üroloji Uzmanı Doç. Dr. Orçun Çelik ve ekibi tarafından, şiddetli idrar kaçırma vecinsel işlev kaybı şikayetleri nedeniyle her iki protez aynı ameliyatta implante edildi. Doç. Dr. Çelik, "Hastamızda daha sonra şiddetli idrar kaçırma ve cinsel işlev kaybı şikayetleri olmuş. Yaptığımız değerlendirmelerde her iki protezi kendi yöntemimizle aynı seansta implante ettik. Çoğu merkezde protezin takılması ve aradan en az 6 ay geçtikten sonra diğerinin takılması önerilmekte iken; biz cerrahi tecrübemizle aynı seansta çift protez yerleştirilmesini gerçekleştirdik. Bu yaşam kalitesini önemli ölçüde arttırmakta" dedi.



DÜZENLİ KONTROL GEREKİYOR

"Prostat 50 yaşından sonra düzenli kontrol yapılması gereken bir kanser türüdür" diyen Doç. Dr. Çelik, "Erken evre yakalanan prostat kanserlerinin tamamen temizlenme şansı var. Son yıllarda gelişmelerle her ne kadar ameliyat komplikasyonları azalsa da yaşam kalitesini bozan problemler olabilmekte. Kas ve sinir hasarı sonucu idrar kaçırma ve ereksiyon kaybı en sık gözüken komplikasyonlardır. Tedavide idrar kaçırma ve erektil disfonksiyon için antibiyotik kaplı artifisyel üriner sfinkter takılması ve üç parçalı şişirilebilir penil protez implantasyonu, kliniğimizde de sıklıkla yapılmakta" dedi.

