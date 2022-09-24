İyi estetik için iyi analiz gerekir

ATAGÖZ Tıp Merkezi'nden KBB Uzmanı Op. Dr. Bahattin Mercan, burun estetiği öncesi iyi bir analiz gerektiğini belirtti. Op. Dr. Mercan, "Eski trend olan kaydırak gibi burunlar artık bizim istemediğimiz burunlar" dedi.



YÜZE UYGUN OLMALI

OP. Dr. Mercan şöyle konuştu: "Biz daha doğal, düz, burun ucunun belirgin ve düzgün hatlarla devam etmesini hedefliyoruz. En önemlisi ise yüze uygun bir burun elde etmeyi amaçlıyoruz. Bu elde edilirken de nefes alıp verme problemi varsa bunu gidermek gerekiyor." Burun estetiği öncesi yüz ölçümlerinin muhakkak yapılması gerektiğine vurgu yapan Op. Dr. Mercan, "Burnunuzun köşeli ya da yuvarlak olması, gözlerin birbirinden ayrık ya da bitişik olması değerlendirilmeli. Açılar iyi ölçülmeli. Çok iyi bir hesap yapılmadığında sadece buruna odaklandığınızda doğal olarak burnu küçültmek ya da kaldırmak isteriz. Çene yapınız çok gerideyse burnu çok kaldırdığınızda yan profilden çekilmiş bir fotoğrafta abartılı kalkık ve çirkin bir burun şekli olacaktır. Tam tersi alın çok gerideyse, siz bunu göz önünde bulundurmadan burnu fazla indirdiğinizde bir bütün olarak çok uzamış bir burun elde edersiniz" dedi.



NEFES PROBLEMİ VAR MI?

Yüz açıları hesaplanırken yüzün simetrisinin de ele alınması gerektiğini belirten Op. Dr. Mercan, "Açının yanı sıra yüzün asimetrik mi simetrik mi olduğuna dikkat etmeliyiz. Çünkü hasta ister istemez yüzündeki kusura odaklanır, tüm kusurun burnunda olduğu düşünür ama belki yüzdeki asimetri buna sebep oluyordur. Bunlar iyi değerlendirilmeli ve hasta bilgilendirilmelidir" dedi. Görselliğin yanı sıra iyi nefes alan bir burun elde edilmesi gerektiğini aktaran Op. Dr. Mercan, "Biz daha doğal, düz, burun ucunun belirgin ve düzgün hatlarla devam etmesini hedefliyoruz. En önemlisi ise yüze uygun bir burun elde etmeyi amaçlıyoruz. Bu elde edilirken de mutlaka nefes alıp verme problemi varsa bunu gidermek gerekiyor. Tabi görsellik ön planda ama hastanın mutlaka iyi nefes alıp verebilmesi de hedeflenmeli ve bu unutulmamalı" dedi.

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