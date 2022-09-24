Obezite cerrahisine alternatif: Mide botoksu

Anadolu Cerrahi Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Cem Güçlü, mide botoksu hakkında bilgiler verdi. Cerrahi operasyon geçirmek istemeyen ve mide botoksu için uygun hastalarda yüz güldüren sonuçların alındığını belirten Op. Dr. Güçlü, mide botoksu uygulamasının günübirlik işlem olup ortalama 15-20 dakika sürdüğünü söyledi.



ENDOSKOPİK YÖNTEM

Mide botoksunun, endoskopik olarak uygulanan, midenin iştah ve açlık üzerinde etkili olan sinir ve kaslarını geçici olarak etkisiz hale getirmeyi amaçlayan bir obezite tedavi yöntemi olduğunu kaydeden Op. Dr. Güçlü, "Günübirlik bu uygulama ortalama 15-20 dakika sürer. Mide kaslarının kasılma yeteneğini kaybetmesi nedeniyle midenin boşalması gecikir, besinlerin midede daha uzun süre kalması sayesinde tokluk süresi uzar, daha az gıdayla doyulur ve kilo kaybedilir. Etkisi ortalama 4-6 ay süre ile devam eder. Mide botoksu özellikle zayıflama diyeti programlarına uymakta ve düzenli egzersiz yapmakta zorlanan, obeziteye bağlı sağlık sorunları olup diyetle kilo vermede sürekli başarısız olan kişiler için devrim niteliğinde bir tedavidir. Mide botoksu uygulamasının kalıcı yan etkileri yoktur" dedi.



BU BİR EKİP IŞIDIR

OBEZİTE tedavisinin bir ekip işi olduğunu belirten Op. Dr. Güçlü, "Diyetisyen, doktor, hemşire ve psikolog uyum içinde olmalıdır. Psikoloji çok önemli. Ekibimizde görev yapan Psikolog Aysu Yavaş cerrahi öncesi ve sonrası hastalarımızın yanında olarak onlara yardımcı oluyor" dedi.

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