SATUGEM Balkanlara açılıyor

Sağlık Turizmi Geliştirme Merkezi (SATUGEM) Balkanlarda hizmet vermeye başlıyor. SATUGEM Kurucusu Cemaleddin Saraç, "Karadağ, Bosna Hersek, Arnavutluk, Makedonya, Sırbistan, Bulgaristan ve Romanya gibi balkan ülkelerinde temsilcilikler açarak bu ülkelerdeki hastaların sağlık turizmiyle Türkiye'ye gelerek tedavi olmalarıyla kapasiteyi artıracağız" dedi.



KAPASİTE ARTACAK

Hali hazırda Almanya, Fransa, Hollanda, Belçika, Danimarka, Norveç, Finlandiya, Birleşik Krallık, Rusya, İspanya, Portekiz ve İsveç olmak üzere 12 ülkede hizmet verdiklerini hatırlatan Saraç, "Balkan ülkeleriyle temaslarımızı tamamladık. Bu ülkelerde turizm acenteleri ve sağlık kuruluşlarıyla görüşmelerimizi gerçekleştirdik. Kısa sürede temsilciliklerimizi açacağız. Böylece Balkan ülkelerinden de hastaların sağlık turizmi ile ülkemize gelerek tedavi olmalarıyla kapasiteyi artıracağız" dedi.



HİZMET AĞI GENİŞLİYOR

SATUGEM'in her geçen gün hizmet ağını genişlettiğini söyleyen Saraç, "SATUGEM olarak şu anda İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Denizli, Aydın, Balıkesir, Bursa, Gaziantep, Samsun, Adana ve Mersin olmak üzere 12 ilde, 40 kişilik uzman ekibiyle, 11 dilde tercüme desteğiyle 12 Hastane, 11 Tıp Merkezi 17 poliklinik ve 92 uzman doktor muayenehanesi ile birlikte kapasite geliştirme çalışmaları yapmaktayız. Kısa zaman sonra Konya ilimizde de gerekli çalışmaları tamamlayıp hizmet ağımıza eklemeyi planlıyoruz. Yurtdışında şu anda 20 ülkede hizmet veriyoruz. Amacımız bu sayıyı yıl sonuna kadar 30'a çıkarmak" dedi.



"HEDEF DÜNYANIN ÖNCÜSÜ OLMAK"

Türkiye'nin hem sağlık alt yapısı, hem jeopolitik konumu hem de tarihi ve kültürel dokusuyla doğru adımları atmasıyla sağlık turizminde dünyanın öncü ülkesi olabileceğini söyleyen Saraç, "Yurtdışındaki hastalar daha çok obezite cerrahisi, mide balonu, mide botoksu, ağız ve diş sağlığı, estetik ve plastik cerrahi ameliyatları, saç ekimi ve kanser cerrahisinde tercih etmekteler" dedi.

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