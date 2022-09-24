Uçuk virüsüyle kanseri yok ettiler!

Kanserli hücrelere etki ederek bu hücreleri öldüren yeni bir tür kanser tedavisi, insanlar üzerindeki ilk denemelerde ciddi umutlar vaat eden sonuçlar verdi. İngiltere'den bilim insanlarının yaptığı açıklamaya göre bir kanser hastasının tüm kanserli hücreleri yok olurken diğerlerinin kanserli tümörleri küçüldü.



İKİ ŞEKİLDE UYGULANDI

Virüs, uçuk virüsünün zayıflatılmış bir formu; bu formun üzerinde de tümörleri öldüreceği şekilde oynandı. Yaklaşık 40 hastanın katıldığı çalışmalarda bazı hastalara doğrudan RP2 adı verilen bu modifiye edilmiş, normalde uçuk çıkmasına yol açan bir soğuk algınlığı virüsü olan herpes virüsü enjekte edildi. Diğer hastalara ise bu iğnelerle birlikte aldıkları kanser ilaçları da verilmeye devam etti.



YAN ETKİSİ HAFİFLEDİ

Sonuçlara göre sadece RP2 verilen bir hastanın tüm kanserli hücreleri yok olurken 9 hastadan üçünde tümörlerin küçüldüğü tespit edildi. Kanser ilacı da almaya devam eden 30 hastadan yedisinde tedavi olumlu sonuç verdi. Yorgunluk gibi yan etkiler çok hafif şekilde hissedildi. Tedavinin gerçek anlamda sonuç verip vermediğini görmek için daha uzun süreli ve geniş çaplı çalışmalara ihtiyaç var. Ancak uzmanlar bu aşamada bile virüslerin kanser hastalarına enjekte edilmesi halinde kanseri ilerlemiş hastalara bile iyileşme umudu olabileceğini söylüyor.

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