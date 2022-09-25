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Haberler Sağlık Türkiye’de uyuz vakası son yıllarda 4 kat arttı

Türkiye’de uyuz vakası son yıllarda 4 kat arttı

25.9.2022

Türkiye’de uyuz vakası son yıllarda 4 kat arttı
PROF. Dr. Selda Pelin Kartal, uyuz hastalığının son yıllarda dünyada arttığını belirterek, "Türkiye'de de son 3,5-4 yılda eski yıllara kıyasla en az 4 kat artış söz konusu" dedi. Vücutta kaşıntıya yol açan yaygın bir parazit hastalığı olan uyuzun insandan insana bulaşı yoluyla yayıldığına ve bu nedenle belli dönemlerde belli bölgelerde ortaya çıkabileceğine dikkati çeken Kartal, "Uyuz mikrobu erişkin bir bireyde yaklaşık 10-14 tane olabiliyor. Daha fazla olmuyor çünkü insanlar kaşınma yoluyla yumurtaların bir kısmını öldürüyor. Fakat tamamını tedavisiz yok edemedikleri için şikayetler oluşuyor. Uyuzda bağışıklık olmadığı için hastalık tekrar tekrar aynı kişilere bulaşabilir. Bu nedenle beraber yaşayan, yakın temas içinde olan insanların tedavilerinin mutlaka eş zamanlı yürütülmesi lazım" dedi.
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