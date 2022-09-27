Üşüyene mutfakta ilk yardım

Mevsim geçişleri, bağışıklık sistemi zayıf olan kişilerde olumsuz etki bırakır. Bu etkilerden biri de halk arasında üşütme adı verilen soğuk algınlığıdır. Genellikle karın ağrısı, mide bulantısı, nezle ve grip olarak belirtilerle kendini gösterir. Böbreklerde, midede ve idrar yollarında görülen üşütme kişinin günlük yaşamını etkileyecek kadar hissedilir.

NANE LİMON

LİMON C vitamini kaynaklarından biridir. Üşütme gibi durumlarda evinizde kolayca temin edebileceğiniz en ekonomik ve etkili ilaçtır. Boğaz ağrısında sıcacık çorbaya sıkıp tüketebilirsiniz. Mide üşütmelerinde ılık suyun içinde de limonu kullanabilirsiniz. Nane ve limonu kaynamış suda bekleterek çay yapabilirsiniz. Kuru naneleri kaynamış suda dinlendirebilirsiniz. Dilerseniz hem hastalık günlerinde hem de diğer günlerde gün içinde limonlu su içebilirsiniz. Limon antioksidan bir besin olduğu için, vücudunuzda gezen mikropları yok ederek sizi kısa sürede iyileştirecektir.

BALLI SÜT

MİDEYİ üşütmeye ne iyi gelir sorunuza bal ile cevap vereceğiz. Çünkü bal muhteşem bir antibiyotiktir. Tabi bal tüketirken hakiki bal olmasına dikkat etmek gereklidir. Piyasada pek çok türde bal bulunmaktadır. Üşütmeyi ortadan kaldırmak ve sağlığınıza kavuşmak için doğal balı bulmaya çalışmalısınız. Balı kahvaltıda bağışıklık sisteminiz için, hastalık günlerinde de bir an önce toparlanmak için tüketebilirsiniz. Ballı süt ve ballı çay iyi fikir olacaktır

REZENE ÇAYI

REZENE mideyi rahatlatan şifalı bitkiler arasında yer alıyor. Üşütme gibi durumlarda da anında imdada koşuyor. Çok soğukta kaldıysanız, karnınız şişebilir. Bu durumun sonucunda bazen kabızlık bazen de ishal yaşanabilir. Bedeninizi üşütmeden korumak ve daha iyi hissetmek için gün içinde 1 fincan rezene çayı içmek sağlıklı bir fikir olabilir.

LAHANA

BÖBREK üşütmesinin çaresi lahana. Lahanada bulunan maddeler antioksidan maddelerdir ve ağrıyı kısa süre içinde yok edici özelliğe sahiptir. Böbrek üşütmesini geçirmek için; lahananın geniş yapraklarını kaynatın. Vücuda temasa uygun sıcaklığa gelince, böbreklerin çevresine lahana yapraklarını koyun. Soğuyan yaprakları yenisi ile değiştirerek bu uygulamayı 20 dakika kadar tekrar edin.

SOĞAN

AYAKTAN üşütme için ise enfeksiyon kırıcı besinler almak gerekebilir. Soğan hem antibiyotik hem de mikrop düşmanı olması nedeniyle, vücudunuzu üşüttüğünüz günlerde etkili olacaktır. Soğanın içinde bir kaşık balı bir süre bekletin ve bu balı tüketin. İki mucize çok geçmeden sizi iyileştirecektir.

ZENCEFİL-TARÇIN

ZENCEFİL, tarçın ve limon ekleyeceğiniz bal ile bir şifa şurubu hazırlayabilirsiniz. Bu karışım ter yoluyla zararlı mikroorganizmaları vücudunuzdan atmanızı destekleyecektir

TAVUK SUYU VE PAÇA ÇORBASI

ÖZELLİKLE tavuk suyuna yapılan çorbanın soğuk algınlığına iyi geldiği halk arasında herkesin bildiği bir öneridir. Aynı şekilde paça çorbası da vücut direncini artıran bir çorbadır.

IHLAMUR

IHLAMUR bitki çayları arasında hem mis gibi kokusu hem de çoğu insana hitap eden tadıyla en çok tercih edilenler arasındadır. Ihlamur çayı boğazı yumuşatır, terlemeyi destekleyerek ateşin düşmesine yardımcı olur, gerginliği azaltarak vücudun daha kolay dinlenip iyileşmesine katkı sağlar.