Çocuklarda bademcik ve geniz eti mevsimi

Özellikle sonbaharın gelmesi ile birlikte havaların ani değişimi, okulların da başlamasıyla çocuklarda bademcik ve geniz eti sorunları en sık görülen sağlık problemleri haline geliyor. Bu durum anne babaları telaşlandırır. Okul çağına yeni adım atmış çocukların mikroplarla yeni karşılaşmaya başladıkları oyun ve okul çağı dönemlerinde sık sık hasta olurlar. Çocukların bu dönemde bünyeleri her hastalıkta mikropları yeni tanımaya başlar. Bundan sonraki karşılaşmada söz konusu mikroba göre savunma sistemini şekillendirdiği için daha hafif geçirirler, ya da hastalanmaz. Çocukların bağışıklık sistemleri vücutlarındaki diğer organlar gibi kişiden kişiye genetik farklılıklar gösterir. Bazı çocukların bağışıklık sistemleri güçlü değildir ve aynı enfeksiyonu defalarca aynı şekilde geçirebilir. Bir diğer faktör alerji ya da reflü nedeniyle boğazdaki dokunun bozulması ve mikropların buradaki koruma bariyerlerini aşarak kolayca enfeksiyona yol açabilmesidir. Okul dönemi başlamadan da bu köşemde defalarca bu konuya yer verdim. Ailelerin okul öncesi çocukları mutlaka bir hekime götürüp en azından ön tetkik dediğimiz bazı önleyici muayenelerden geçirmelerin de çok önemli faydaları var. Özellikle görme bozuklukları, işitme kaybı ve bir takım alerji testleri gibi.

ÖNLEMLER ALINABİLİR

Bu mevsimde çocuklar topluluklara hızlı bir şekilde karışmasından dolayı çok çabuk hastalıklara yakalanabilir. Oysa okul öncesi alınacak mini önlemler ve düzenli doktor kontrolleri çocukların ileriki yaşlarında da yaşayabileceği hastalıklar önlemiş olur. Geniz eti ve bademcik hastalıkları konusunda bölgemizde önemli KBB (Kulak-Burun-Boğaz) hastanelerimiz ve uzman hekimlerimiz var. Bu hastalıkların tedavisinde de ilerlemiş önleyici ve tedavi edici yöntemler mevcut. Bu alanda özellikle çocuklarda ve yetişkinlerde bademcik ve geniz eti hastalıkları ve tedavisinde KBB Uzmanı Op. Dr. Erdal Gül'ün anlattıklarını sizlerle paylaşmak isterim: "Çocuklar yetişkinlere göre daha çabuk hastalanırlar. Bunun en önemli nedeni çocukların bağışıklık sisteminin yeterince gelişmemiş olmasıdır. Özellikle kreş, ana sınıfı ve okullarda, kapalı ortamlarda solunum yolu ile bulaşan hastalıklar çok yaygınlaşır. Bu noktada öğretmenlere ve anne-babalara önemli sorumluluklar düşmektedir.

ORTAM HAVALANDIRILMALI

Sınıf gibi kapalı ortamların yeterince havalandırılması ve üst solunum yolu enfeksiyonlu çocukların, en azından enfeksiyonlarının en şiddetli dönemlerinde, birkaç gün okula gönderilmeyip evde izole edilmesi enfeksiyonun diğer çocuklara bulaşma riskini azaltır. Sık hastalanan çocuklarda kansızlık, vitamin eksiklikleri, geniz eti ve bademcik büyüklüğü gibi hastalıkların varlığı da araştırılmalıdır. Çocuğun sürekli ağız solunumu yapması, burun tıkanıklığı olması, genizden konuşması, hırıltılı solunumu olması uykuda horlama, hatta uyku esnasında nefes durması (apne) gibi belirtileri olan çocukların geniz eti büyümesi yönünden mutlaka bir KBB uzmanı tarafından incelenmesi gerekir. Geniz eti büyük olan çocuklarda işitme kaybı, horlama, apne, idrar kaçırma, orta kulak iltihabı, sinüzit, sık üst solunum yolu enfeksiyonu, ağız ve diş yapısında bozukluklar, gelişme geriliği oluşabilir. Eğer çocuğunuzda bu bulgular var ve sık tekrarlıyor hatta düzelmiyorsa

mutlaka bir KBB hekimine başvurun.