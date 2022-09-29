Hastalıkların düşmanı: Hareket etmek ve doğru beslenmek

HASTALIKLARIN sık yaşandığı kış mevsimi kapıda. Buna karşılık temiz havada bol bol hareket etmek, uykusuz kalmamak, bol su tüketmek ve beslenmemizi düzenlemek en önce yapılması gerekenler.

Mevsim geçişlerinde yaşadığımız halsizlik, bağışıklık sistemimizdeki zayıflık, baş ağrıları gibi durumlara yakalanmamak için bulunduğumuz ortamların temizliğine dikkat etmeli, kan dolaşımını hızlandırıcı aktiviteler yapmalı ve bizi psikolojik olarak kötü etkileyecek durumlardan uzak durmalıyız. Örneğin soğuğu bahane ederek, televizyon karşısında hareketsiz kalmamalı ve bilinçsiz yemenin önüne geçmeliyiz.