  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Sağlık Hastalıkların düşmanı: Hareket etmek ve doğru beslenmek

Hastalıkların düşmanı: Hareket etmek ve doğru beslenmek

29.9.2022

Hastalıkların düşmanı: Hareket etmek ve doğru beslenmek

HASTALIKLARIN sık yaşandığı kış mevsimi kapıda. Buna karşılık temiz havada bol bol hareket etmek, uykusuz kalmamak, bol su tüketmek ve beslenmemizi düzenlemek en önce yapılması gerekenler.

Mevsim geçişlerinde yaşadığımız halsizlik, bağışıklık sistemimizdeki zayıflık, baş ağrıları gibi durumlara yakalanmamak için bulunduğumuz ortamların temizliğine dikkat etmeli, kan dolaşımını hızlandırıcı aktiviteler yapmalı ve bizi psikolojik olarak kötü etkileyecek durumlardan uzak durmalıyız. Örneğin soğuğu bahane ederek, televizyon karşısında hareketsiz kalmamalı ve bilinçsiz yemenin önüne geçmeliyiz.

  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA