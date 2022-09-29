Yeni gelişmeler çiftler için umut kaynağı oluyor

KADIN Hastalıkları, Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Prof. Dr. Ahmet Zeki Işık, infertilite tedavisiyle ilgili önemli açıklamalar yaptı. Prof. Dr. Işık, tedavide son yıllarda erkek faktöründe önemli gelişmeler sağlandığını belirterek, "Yeni yöntemler sperm seçiminde kaliteyi artırarak daha kaliteli döllenme ve embriyo elde edilmesine olanak sağlıyor" dedi.

TÜP bebek uygulamalarının 44 yıldır çocuk sahibi olmakta zorlanan çiftler için bir umut kaynağı olarak kullanıldığını belirten Prof. Dr. Işık, "Burada tedavi edilenin sadece kadının değil erkeğin de olduğunu unutmamak gerekiyor. Tüp bebekte ilk 15 yıl içerisinde erkek faktörüne belli bir yere kadar müdahale ediliyordu. 1992 yılında mikroenjeksiyonun devreye girmesiyle, 1993'te ise hiç spermi olmayan hastalarda TESE dediğimiz ve erbezlerinden cerrahi yöntem ile sperm elde edilmesi erkek faktörü için de önemli bir çözüm olanağı olarak ortaya çıktı. Mikroskop ile TESE işlemi yapılması da 20 yıldan fazladır kullanılan ve mikro TESE denilen yeniliği getirmişti" diye konuştu.

KALİTELİ EMBRİYO

"ŞİMDİLERDE var olan yöntemler etkin bir şekilde hizmetini devam ettirirken, kötü döllenme, az döllenme, embriyo kalitesinde bozukluklarda sperm ile ilgili bir takım yeni teknikler gündeme geldi" diyen Prof. Dr. Işık, "Spermin DNA'sının bozulmasını azaltan bir takım manevralar gündeme geldi. Santrifükasyon spermde DNA hasarını arttırıyor. Santrifükasyon basamağındaki devre dışı bırakacak yeni yöntemler kullanılmaya başlandı. PICSI fizyolojik sperm enjeksiyonu, chip teknolojisi ve döllenmeyi artıran kimyasal veya elektriksel uygulamalar kalsiyum iyonofor ve Piezzo elektrik uygulamalar kullanılmaya başlandı. Böylelikle spermde döllemeyi sağlayan basamaklarda bir sıkıntı varsa, bu teknikler daha kaliteli döllenme ve embriyo elde edilmesine olanak sağlıyor" dedi.

YÜZ GÜLDÜREN SONUÇLAR

YÖNTEMLERİN son 7-8 yıldır gündemde olduğunu ve uygun hastalarda yüz güldüren sonuçlar verdiğini belirten Prof. Dr. Işık, "Bu anlamda iyi bir yol alıyoruz. Bu uygulamalar mikroenjeksiyonun yetersiz kaldığı zamanlarda ek tedavi olarak görülmeli. Tecrübeli hekimler tarafından seçilmiş hastalarda uygulanabilecek tekniklerdir. Önümüzdeki yıllarda artarak gelecek genetik testler de var. Sperm boşalma materyali yani ejekülatta bir takım gen haritalarına bakarak bazı hastalıkların önceden tespitine olanak sağlayacak. Bu yöntemlerin geniş bir alanda uygulanması mümkün olacak" diye konuştu.