Glütensiz diyetten önce bir kez daha düşünün!

Hem sağlıklı olduğu hem de kilo kaybı sağladığı algısıyla glüteni hayatından çıkaranların sayısının her geçen gün arttığını söyleyen diyetisyen Dilay Temel, glütensiz diyet yapanlara uyarıda bulundu.



SAĞLIKLIYSAN GEREK YOK

Temel, "Çölyak hastaları için glütensiz diyet bir zorunluluk. Ancak son yıllarda glütensiz beslenmenin sağlıklı bir model, kilo vermeye yardımcı olduğu şeklindeki söylemler bu diyete ilgiyi artırmış, herhangi bir sağlık sorunu olmadığı halde benimseyip uygulayanların sayısı arttı" dedi.



Diyetisyen Temel, "Glütensiz beslenmek kilo vermeye yardımcı olabilir ki bu da ekmek, makarna, gevrek, kraker ve hamur işleri gibi rafine karbonhidratlardan oluşan besinler diyetten çıkarıldığı için gerçekleşir. Ancak glütensiz diyet bilinçsizce yapılırsa kilo alınmasına da sebep olabilir. Glüten içeren besinler, B grubu vitaminlerinden ve posadan yana zengin besinlerdir. Herhangi bir sağlık sorununa bağlı olmadan glüteni hayatlarından çıkarmak isteyenler işte bu yüzden iki kez düşünmeli. Yetersiz lif alımından karşılarına başta bağırsaklarda olmak üzere çeşitli sağlık sorunları çıkabilir. Sağlıklı kişiler için glütensiz diyetin herhangi bir yararı da gereği de yok" ifadelerini kullandı.

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