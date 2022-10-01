Gripsavar 8 besin

Bağışıklık güçlendirici en güzel kaynağın doğal besinler olduğunu söyleyen uzmanlar, bunlardan bazılarının ise özellikle şifa dağıtıcı bir etkisi olduğunu belirterek alışveriş listesine mutlaka eklenmesini öneriyor. İşte kışın soğuk algınlığına karşı adeta birer kalkan görevi gören 8 besin.

ISPANAK

K vitamini, folik asit, demir ve kalsiyum yönünden zengin olan ıspanak, içeriğindeki C vitamini ve antioksidanlar sayesinde enfeksiyonlara karşı savaşarak bağışıklık sistemine yardım ediyor. Yine içerdiği bol miktarda lif ile bağırsak dostu sebzeler arasında yer alan ıspanak, kabızlıktan korunmaya da yardımcı oluyor.

TURUNÇGİLLER

GREYFURT, portakal, limon, mandalina gibi besinler tam bir C vitamini deposu olarak tanımlanıyor. Aynı zamanda antioksidan özelliği de olan bu besinleri mevsimi olan kış aylarında tüketmek grip ve soğuk algınlığından korurken posaları sayesinde bağırsak sistemi de yarar görüyor.

BALKABAĞI

Lif açısından zengin, yüksek miktarda beta karoten içeren balkabağı, vücudu mikroplardan korurken zararlı radikallerle de savaşıyor. Balkabağı, içerdiği mineraller sayesinde antioksidan kapasitenin artmasına ve bağışıklığın güçlenmesine yardımcı oluyor. Balkabağının bol miktarda sahip olduğu C vitamini, soğuk algınlığına ve virüslere karşı kalkan görevi görürken hastalık esnasında daha hızlı bir iyileşme sağlıyor.

BROKOLİ

LAHANAGİLLER familyasının bir üyesi olan brokoli, A, C, D, E, K vitaminleri ile demir, kalsiyum ve potasyum gibi mineralleri yüksek oranlarda barındıran bir besin. Çiğ ve haşlanarak tüketilebilen brokoli, grip ve soğuk algınlığı gibi hastalıklardan korunmada etkili oluyor. Brokoli aynı zamanda içeriğinde bulunan "sulforaphne" ile bağışıklık sistemini güçlendirmeye de yardım ediyor.

YEŞİL BİBER

Soğuk algınlığı, nezle ve gripten korunmak için bol miktarda C vitamini içeren besinlerin tüketilmesi önem taşıyor. Yeşil biber de içerdiği yüksek orandaki C vitamini ile hem koruyucu hem de tedavi edici etkiye sahip besinlerden. Bu nedenle yeşil biberi sabah kahvaltısı veya diğer öğünlerde çiğ olarak ya da yemeklerin yanında salatalarda tüketmek hastalıklara karşı korunma sağlıyor.

SOĞAN

DOĞAL bir antibiyotik olan soğan, soğuk algınlığı, nezle ve grip gibi hastalıklarla savaşmak için vazgeçilmez bir besin. Zengin C vitamini ve mineral deposu olan yeşil soğan, mikroplarla savaşırken aynı zamanda özellikle çocuklarda ciddi sorunlar yaratabilen boğmaca, astım gibi şiddetli hastalıkla baş etmede de oldukça etkin.

KİVİ

GRİP ve nezle gibi solunum yolu enfeksiyonlarına karşı fayda sağlayan kivi içerdiği bol miktardaki C vitamininin yanı sıra aynı zamanda A, E, K vitaminleri ve kalsiyum, magnezyum, fosfor, potasyum açısından da oldukça zengin bir besin. Kivinin aynı zamanda kış aylarında artan astım ataklarını önlemede de etkisi olduğu biliniyor.

YAĞLI TOHUMLAR

CEVİZ, badem ve fındık gibi yağlı tohumların E vitamini, çinko, magnezyum, omega 3 gibi yağ asitleri ile mineral içeriklerinden dolayı bağışıklık sistemini güçlendirdikleri biliniyor. Bu nedenle günde bir avuç içi kadar olmakla beraber çiğ olarak tüketmek özellikle kışın hastalıklardan korunmada faydalı oluyor.