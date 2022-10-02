Retina yırtığında erken tedavi uyarısı

KAŞKALOĞLU Göz Hastanesi hekimlerinden Prof. Dr. Erkin Kır, yaşla birlikte retina yırtığı oluşabildiğini ifade ederek, erken tanı ve tedavisi yapılmadığında bu durumun körlükle sonuçlanabileceğini söyledi.

ARGON LAZER YÖNTEMİ

AĞ tabakasında olabilecek zayıf alanlar nedeniyle retina yırtıklarının daha kolay oluştuğunu belirten Kır, yüksek miyop olan ve gözüne darbe almış kişilerde özellikle bu durumun önem kazandığını dile getirdi. Gözde ani ışık çakmaları ve uçuşan siyah noktaların retina yırtığının göstergeleri olduğunu anlatan Prof. Dr. Kır, bu belirtileri yaşayanların mümkün olan en erken zamanda göz muayenesi olması gerektiğini kaydetti.

Retina yırtığının tedavi edilmezse retina dekolmanına yol açabileceği bilgisini veren Erkin Kır, hastalığın erken dönemde tespitiyle birlikte argon lazerle başarılı sonuçlar alındığını ifade ederek, "Retina yırtığında 5-6 dakikalık lazerle müdahalenin ardından hasta günlük yaşantısına dönebiliyor. Retina dekolmanında başlangıçta hastanın görmesi iyi olabilir. Ancak genellikle günler içinde görme kaybıyla sonuçlanır. Bu nedenle vakit kaybetmeden cerrahi tedavi gerekir. Cerrahi tedavide vitrektomi denilen ameliyat en sık uygulanan yöntemdir. Gecikmeden uygulandığında başarı oranları oldukça yüksektir" diye konuştu.