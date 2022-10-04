Bin bir derde deva muşmula çayı

MUŞMULA toplumda çok tüketilmese de faydaları çok olan bir meyve. Muşmula, antioksidan özelliği sayesinde zararlı toksinleri yok eder. Muşmula yaprağı ekstresi bağışıklık sistemini güçlendirir, vücuda güç verir. Diyabet, yani şeker hastalığı olanlar da bu şifalı meyveyi tüketebilir.

Ayrıca muşmula yaprakları karaciğere de fayda sağlar. Karaciğeri zehirli maddelerden korur. Sakinleştirici etki sağlar, cilt kanserini önler. Depresyona iyi gelmesi de faydaları arasındadır. Bir litre suyun içine ince kıyılmış bir avuç muşmulayı kaynatıp süzdükten sonra süzme bal ile tatlandırarak içebilirsiniz.