Ortodonti tedavisi her yaşta uygulanabilir

İZMİR Diş Hekimleri Odası (İZDO) Yönetim Kurulu Üyesi Gizem Bayraktaroğlu, doğru planlanan bir ortodonti tedavisiyle, dişlerin hem fonksiyonel hem de estetik bir yapıya kavuşacağını ifade etti.

DÜZENLİ KONTROL ÇOK ÖNEMLİ

ORTODONTİNİN diş düzensizliklerinin yanı sıra yüz ve çenede gelişim bozukluklarının düzeltilmesiyle ilgilenen bir dal olduğunu belirten Bayraktaroğlu, tedavide yaş sınırı bulunmadığına dikkat çekti. Bayraktaroğlu, "6 - 7 yaşında her çocuğun ortodonti muayenesinden geçmesi gerek. Koruyucu ve önleyici ortodontinin amacı; gelecekte bir sorunla karşılaşmayı önlemektir" dedi.