Kahve içenler daha uzun yaşıyor

Kahveyle ilgili çok sayıda araştırma yapılıyor. Faydaları olduğu bilinen kahvenin, son yapılan bir araştırmada da ömrü uzattığı ortayla çıktı. Avustralya Baker Heart Diyabet Enstitüsü'nden Peter Kistler ve ekibi, kahve tüketen ve tüketmeyen kişilerin ölüm verilerini kıyasladı.

Analizde granül, Türk kahvesi, filtre kahve, espresso ve kafeinsiz kahve tüketmenin daha düşük ölüm riskiyle ilişkili olduğu belirlendi. Günde 2 - 3 bardak kahve içenlerin uzun yaşama ihtimalinin kahve içmeyenlere kıyasla daha yüksek olduğu görüldü. Kistler, "Sonuçlar; makul miktarda kahve tüketiminin sağlıklı bir yaşam tarzına dahil edilebileceğini gösteriyor" dedi.