Katarakt ameliyatları artıyor

KAŞKALOĞLU Göz Hastanesi Kurucusu Prof. Dr. Mahmut Kaşkaloğlu, nüfus yaşlandıkça katarakt ameliyatının daha çok yapıldığını ifade etti.

TEKNOLOJİ KULLANIMI

KATARAKTIN dünyada en çok gerçekleştirilen göz operasyonu olduğunu belirten Prof. Dr. Kaşkaloğlu, ülkemizde de giderek artan yaşlı nüfusa paralel olarak, bu ameliyatın daha çok yapıldığını dile getirdi. Teknoloji kullanımının çok yaygınlaştığını ve daha iyi görme konusundaki talebin ileri yaşlardaki insanlarda arttığını vurgulayan Prof. Dr. Kaşkaloğlu, "Türkiye'de 15 - 20 yıl öncesinde yılda 75 bin katarakt ameliyat yapılırken, nüfus o kadar artmamasına rağmen bu sayı yıllık olarak 500 bini geçti. Bunun iki nedeni var.

ÜLKEMİZDE de insanların yaş ortalaması giderek yükseldi ve doktora ulaşması kolaylaştı. Son yıllardaki tıp alanındaki gelişmeyi de göz ardı etmemeli. Akıllı mercek olarak anılan merceklerle hastaların ameliyat sonrası eskisinden de daha iyi görmeleri sağlanabiliyor" dedi.

DOKTOR DENEYİMİ ÇOK ÖNEMLİ

İZMİR'DE hastane ve hekim kalitesinin çok yüksek olduğunu kaydeden Prof. Dr. Mahmut Kaşkaloğlu, gelişen teknik cihazlar kadar, bu cihazları kullanan doktorların deneyiminin de belirleyici olduğunu sözlerine ekledi.

KAŞKALOĞLU Göz Hastanesi olarak kuruldukları 2000 yılından bu yana teknoloji ve insan kaynağına sürekli yatırım yaptıklarını hatırlatan Kaşkaloğlu, "Bu konuda hastanemiz bünyesindeki hekimlerimiz gerekli tüm eğitimleri sürekli alıyorlar" dedi.