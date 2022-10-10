Kopyala yapıştır diyetler ile sağlığınızı bozmayın

Beslenme Uzmanı ve Diyetisyen Sedanur Altıparmak, "Kaynağı bilinmeyen ve elden ele dolaşan şok diyet listelerini kullanarak sağlığınızdan olabilirsiniz. Whatsapp gruplarında dolaşan tehlikeli diyet listelerden uzak durun" dedi. İnternette elden ele dolaşan şok diyet listelerine karşı uyarıda bulunan Altıparmak, 'kopyala-yapıştır' diyet listelerinin toplum sağlığı için tehlike oluşturduğuna, diyetin kişiye özel uygulanması ve uzman kontrolünde yapılması gerektiğinin altını çizdi.



'YANLIŞ BİR İNANIŞ VAR'

Toplumda, 'ne kadar az yersen o kadar çok kilo verirsin' şeklinde bir algı oluştuğunu ifade eden Altıparmak, verilen kilonun kastan ya da yağdan olup-olmadığını sadece diyet uzmanının bileceğini söyledi. "Kilo vermenin olağanüstü bir formülü yok" diyen Altıparmak, uzman desteği alan, kendisine özel hazırlanan beslenme programını uygulayan, listesini hareketli yaşamla destekleyen herkesin sağlıklı kilo vereceğini sözlerine ekledi. Şok diyetlerle hızla kilo vermenin doğru olmadığını söyleyen diyetisyen, "Daha büyük bir hızla o kiloları geri alacağınız gibi sağlığınızı da kaybedebilirsiniz" dedi.

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