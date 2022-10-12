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Haberler Sağlık Yemek sonrası iki dakika yürümek bile faydalı

Yemek sonrası iki dakika yürümek bile faydalı

Akdeniz diyetinin parçası olan yürüyüşün, kan şekerini düşürme etkisi de bulunuyor

12.10.2022

Yemek sonrası iki dakika yürümek bile faydalı
AKDENİZ diyetinin sağlığa faydaları biliniyor. Yüzyıllar boyunca, Akdeniz'deki insanlar yemeklerden sonra kalkar ve yürüyüşe çıkar, genellikle komşuları görmek ve sosyalleşmek için kasaba meydanına giderdi. Yürüyüş, bu yaşam tarzının o kadar önemli bir parçası ki, sağlıklı Akdeniz diyetinin temeli olarak listeleniyor. Araştırmaların, Akdeniz diyetinin diyabet, yüksek kolesterol, kalp hastalığı, felç ve bazı kanser riskini azaltabildiğini bulmasının nedenlerinden biri bu olabilir. Şimdi yemek sonrası gezintiye çıkmak için başka bir neden daha ekleyebilirsiniz: Kan şekerinizi düşürebilir. Bu gezinin de çok fazla zamanınızı almasına gerek yok. Ymekten sonra iki ila beş dakika kadar kısa bir süre yürümek işe yarayabilir.
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