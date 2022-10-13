Maydanoz suyuyla şifa bulun

Maydanoz, sapından yeşilliğine kadar vitamin ve minerallerle doludur. Yapraklarına oranla daha sert yapıda olan maydanoz sapını çoğu kişi tüketmekte zorlanır. Bu nedenle sapları kaynatarak içmek önerilir. Kaynatılan maydanoz sapı suyu vücuttaaki zararlı etkenleri atmanıza yardım eder.



ENFEKSİYONLARDA ETKİLİ

Maydanoz suyu kilo vermeye yardım eder ve bağışıklığı güçlendirir. Ayrıca üst solunum yolu hastalıkları ile savaşır, idrar yolu enfeksiyonuna etkilidir. Nefes darlığı ve astım hastalığına karşı faydalı olan maydanoz suyu, zengin bir folik asit kaynağıdır. Sindirimi kolaylaştıran ve vücuttan toksin atımına yardım eden maydanoz suyu cildi parlaklaştırır, mide ve bağırsak sağlığını korumaya yardımcıdır.



KAS VE KEMİK SAĞLIĞI

MAYDANOZ suyu folat ve demir açısından zengin olması sebebiyle kas ve kemik sağlığının korunmasına yarımcı olarak kaslarda kramp ve ağrı görülmesini de engeller.





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