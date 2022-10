Mevsimsel grip belirtilerine dikkat

KONUK YAZAR HARUN AYGÜN YAZDI



Sonbahar mevsiminin başlangıcıyla ortaya çıkan mevsimsel grip bulaşıcı bir hastalık olması nedeniyle özellikle çocuklarda sıkça görülür. Mevsimsel grip aslında herkeste meydana gelen bir hastalık değildir ve genel olarak bağışıklık sistemi daha düşük olan kişilere bulaşır. Mevsimsel gribin nedenlerinin başında kişilerin bağışıklık sisteminin zayıf olması birinci sebep.

Bu köşemde sürekli yazıyorum, kişilerin düzenli doktor kontrolleri, hem hastalıkların önlenmesinde hem de kişi vücudunu ve sağlıklı bir yaşam sürmesi açısından çok önemli. Maalesef ülkemizde genelde hastalanınca doktor aklımıza gelir. Bu çok yanlış.

Artık her mahallede her ailenin aile hekimleri var. En azından yılda bir kere kan tahlilleri bile bir çok hastalıkların önlenmesinde etkili.

Özellikle okulların başlaması ve sonbaharın gelmesi, vucüt dengemizde değişimlere yol açıyor. Sağlıklı ve konforlu bir yaşam şeklinin en önemli faktörü küçük yaşlarda ailenin düzenli aile hekimine veya doktoruna rutin kontrollerini yaptırmasından geçiyor.

Düzenli doktor kontrolleri bir çok hastalığı önlüyor. Erken teşhis hayat kurtarır felsefesi ile de kişinin daha uzun ömürlü ve sağlıklı yaşam şekline kavuşması sağlanır.

Mevsimsel grip hastalığında hekimlerin en önemli uyarısı antibiyotik kullanımı konusunda.

Genelde bu tür hastalıklarda bol C vitamini bitki çayları ve düzenli beslenme alışkanlığı yeterli oluyor.

Geçtiğimiz hafta ağız ve diş doktorumuz önemle uyarıda bulunmuştu. Bu mevsimde ağız ve diş bakımınıza çok önem verin, düzenli diş fırçalamayı ihmal etmeyin, ağız gargarası yapın. En azından yatarken mutlaka ağız gargarası uygulaması boğaz enfeksiyonu için çok önemli.



İGC'DE ÇİFTE TÖREN

Geleneksel Şehit Gazeteci Hasan Tahsin Gazetecilik Teşvik Yarışması Ödül töreni geçtiğimiz hafta İzmir Gazeteciler Cemiyeti tarafından yapıldı. Toplu çekilen resme baktığınızda tamamen bir siyasi partinin gövde gösterisi gibiydi, öyle de oldu. Bu tür ödül törenleri ve bu mesleğe emek verenleri anma ve ödül verme geleneğinin olması gerekir. Bu da doğru fakat uzun yıllar gazetecilik geleneğinin sürmesi için bölge gazetelerinin öncelikle okunması ve trajlarının artmasının sağlanması için de bir takım önlemlerin alınması gerekmez mi? Özellikle bölge ilavelerinde işi yıllardır sadece gazetecilik ve gazete reklamcılığı olan kişilerin de cemiyet tarafından sahiplenilmesi gerekmez mi? Mesleğin sürmesi için pandemi döneminde bile bölge ilavelerine emek veren meslektaşlarımızın cemiyet tarafından sahiplenilmesi gerekmez mi? Bugün cemiyet üyesi olup da cebinde basın kartı olan gazeteci arkadaşların "Artık gazete mi okunuyor, siteler ve sosyal medya var" söylemlerini sıkça duyar oluyoruz. Her şeye rağmen bölge ilavelerini yaşatmak ve işi sadece gazete reklamı olan meslektaşlarımızın da cemiyet tarafından bilinmesi, bu mesleğe emek veren kişi ve ajansların da bir gün tanınacağı gün olması dileği ile.



FARKINDALIK AYI

Meme kanserinin kadınlarda sık görülen kanser türlerinden olduğunu hatırlatan Genel Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Tamer Akça, özellikle aile öyküsü bulunan kadınların düzenli mamografi çektirmelerinin erken tanıyı kolaylaştırdığını ifade etti. Prof. Dr. Akça, "Göğüs insan bedeninin boynundan kaburgalarının altına kadar olan bölgeyi tanımlar. Bu alanda dışarıda memeler, içeride ise akciğerler, kalp, yemek borusu, nefes borusu, büyük damarlar ve sinirler bulunur. Burada konu dış organlar olan memelerin kanseridir. Memede ele gelen kitlelerin büyük çoğunluğu aslında kanser olmayan, iyi huylu kitlelerdir. Özellikle kistlerin kansere dönüşme riski neredeyse hiç yok. Memesinde bir sorun olduğunu düşünen kadınların önemli bir kısmında aslında kanser yoktur. Bu konudaki bilgi eksikliği kadınlarda strese sebep olur. Sorunu çözmenin en iyi yolu rutin kontrolleri aksatmamaktan geçer" dedi.

