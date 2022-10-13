Obezite tedavisinde Türkiye mucizesi

Ülkemizin, dünya sağlık turizmi gelirlerinden aldığı pay her geçen gün artırıyor. Sağlık Bakanlığı'nın verilerine göre, bu yılın ilk 6 ayında 586 bin 754 yabancı turist sağlık hizmeti almak için ülkemizi ziyaret etti ve 768 milyon 424 bin dolar harcama yaptı.



2 MİLYON KİŞİ ÜLKEMİZE GELDİ

Obezite ve Metabolik Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Necat Kaplan, "Yenilikçi ve kapsamlı obezite tedavi hizmetleri, Türkiye'yi küresel ölçekte güvenilir ülke konumuna yükseltti. Obezite tedavisinde dünyanın çözüm merkezi haline geldik" diye konuştu. Op. Dr. Kaplan, "Ülkemiz erişilebilir fiyatlar üzerinden sunduğu güvenli ve ileri tedavi hizmetleriyle dünyanın dört bir yanından insanları sağlığına kavuşturuyor. Son 2 yılda 2 milyona yakın yabancı turist, ülkemize gelerek sağlık hizmeti aldı. Yabancı turistler kadın hastalıkları, göz ve iç hastalıklar, genel cerrahi gibi klinik branşlar ile estetik uygulamalar için ülkemize yönelirken, obezite tedavisi için de Türk doktorlarına güveniyor" dedi.

RAKAMLAR DÜNYADA GİTTİKÇE ARTIYOR

Hareketsiz yaşam ve düzensiz beslenme alışkanlığına bağlı olarak, obezitenin giderek yaygınlaştığını kaydeden Op. Dr. Kaplan, "Dünya Obezite Atlası 2022'ye göre, dünyada 2030 yılına kadar her 5 kadından biri ile her 7 erkekten birinin obez olacağı tahmin ediliyor" diye konuştu.