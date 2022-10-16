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Haberler Sağlık Diş ağrılarınızı ıhlamurla hafifletin

Diş ağrılarınızı ıhlamurla hafifletin

16.10.2022

Diş ağrılarınızı ıhlamurla hafifletin
KIŞ aylarında en çok aranan bitkilerin başında ıhlamur geliyor. Ihlamur, faydaları saymakla bitmeyen, özellikle kışın soğuk algınlığı, öksürük ve grip gibi hastalıklar sırasında tükettiğimiz yararlı bir bitki. Tüm bunların yanında ıhlamurun pek bilinmeyen faydaları da bulunuyor. Bu şifa deposu bitki, diş ağrılarını hafifletmeden sakinleştirici özelliklerine kadar farklı özellikleri de barındırıyor. Eğer diş ağrınız geçmiyorsa ıhlamur çayı içmeyi deneyebilirsiniz. Ihlamur çiçekleri bunların yanında aşırı terletici, idrar söktürücü özelliğe de sahiptir. Ayrıca ateşli durumlarda, nevritte (sinir iltihabı) ve solunum yolları hastalıkları tedavisinde de kullanılır.
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