İlerleyen yaşla birlikte görülen göz bozukluklarını ciddiye alın

KAŞKALOĞLU Göz Hastanesi Başhekimi Op. Dr. Bilgehan Sezgin Asena, insanların çoğunun 40 yaş sonrasında yakını görmede zorluk çektiğini belirterek, hastanın durumuna göre lazer veya göz içi mercek ameliyatlarının başarılı sonuçlar verdiğini söyledi. Presbiyopi veya yakın görme bozukluğunun yaşlanmaya bağlı olarak ortaya çıktığını ifade eden Op. Dr. Asena, yaşla birlikte göz merceğinin uyum yeteneğinin yavaş yavaş kaybolduğunu ve insanların çoğunun gözlük kullanmak zorunda kaldığını dile getirdi.

FARKLI TEDAVİ SEÇENEKLERİ

Hipermetropların erken yaşta okuma gözlüğüne ihtiyaç duyduğunu ifade eden Op. Dr. Asena, "Miyop olanlar uzak için gözlük kullanır. En basit çözüm okuma gözlüğüdür. Diğer bir çözüm ise özel presbiyopi kontakt lensleri kullanmak. Yaş ilerledikçe yakın numarası ilerlediğinde yakını gösteren kontakt lenslerin uzak görmesini bozduğundan kullanım zorlaşır. Bunları kullanmak istemeyenlerde seçenek ameliyatla akıllı (trifokal) mercek takılmasıdır. Ayrıca multifokal trifokal (yakın orta uzak) göziçi mercek ameliyatları da çok iyi sonuçlar vermektedir. Son yıllarda halk arasında akıllı lens olarak da bilinen trifokal mercekler tercih edilmektedir" diye konuştu.

'UZMAN HEKİM KARAR VERMELİ'

Son yıllarda çok sayıda göz bozukluğunun lazer ameliyatlarıyla başarılı şekilde tedavi edilebildiğini söyleyen Bilgehan Sezgin Asena, Presbiyopi - Yakın Görme Bozukluğu için de birçok ameliyat önerildiğini kaydetti. Asena, hangi ameliyatın yapılacağına ise bu konuda tecrübeli bir hekimin karar vermesi gerektiğini de sözlerine ekledi.