Rahim ağzı kanserinde 35-55 yaş aralığına dikkat!

Dünyada kadınlarda en sık görülen dördüncü kanser türü olan rahim ağzı (serviks) kanseri hakkında Jinekolojik Onkoloji Uzmanı Nazlı Topfedaisi Özkan, önemli açıklamalarda bulundu. İşte hastalıkla ilgili tüm merak edilenler;



● Rahim ağzı kanseri nedir?

Rahim ağzı bölgesindeki hücrelerde gelişen kanserlere deriz. Dünyada kadınlarda en sık görülen dördüncü kanser türüdür.



● Belirtileri nelerdir?

Erken evrede çoğu zaman belirti göstermez. En sık görülen belirtiler ilişki sonrası, adet aralarında, menopoz sonrası kanama gibi anormal kanama bulguları, akıntı, kasık ağrısı, ilişki sırasında ağrı ve bel ağrısıdır.



● Hangi yaş aralığında görülür?

En sık görüldüğü yaş aralığı 35-55 yaş arasıdır. Ancak 20 yaş altı ve 85 yaş üstü tanı alan olgular da var.



● HPV aşısıyla önlenebilir mi?

HPV aşısı rahim ağzı kanseri ve HPV ile ilişkili diğer kanserlere karşı riski azaltır. Aşı, yeni HPV enfeksiyonlarını önler ancak mevcut enfeksiyonları tedavi etmez. Aşı, HPV'ye maruz kalmadan önce uygulandığında en iyi sonucu verir. Yine de düzenli olarak rahim ağzı kanseri taraması yaptırılmalıdır.



● Tedavi nasıl yapılır?

Tümörün hücresel tipi, boyutu, yayılımı, hastanın genel sağlık kondisyonu, doğurganlık beklentisi gibi birçok durum tedaviyi belirler. Tedaviler cerrahi, radyoterapi ve kemoterapiyi içerir.



● Tedaviyle rahimin alınması gibi bir durum söz konusu mu?

Kanser henüz gelişmeden tedavi edilirse kadının doğurganlığı tamamen korunabilir. Ancak, bu evreden sonra tanı alan kişilerde sağ kalımın sağlanması için rahmin alınmasını da içeren kapsamlı bir cerrahi gerekir.



■ BURCU ŞEN

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