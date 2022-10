Doğru beslen gripten korun!

Gribin ve nezlenin çok sık görüldüğü mevsim olan sonbaharda yeterli ve dengeli beslenmek daha da önem kazanıyor. Hastalıklara yol açan virüslere karşı vücut direncimizi artırmanın basit ama etkili önlemlerinin başında ise balık ve meyve, sebze tüketim alışkanlığı geliyor.

TABAKLAR 4 PARÇADA

KAHVALTI, öğle ve akşam yemeklerinizde tabağınızı hayali olarak 4 eşit parçaya bölün. Tabağınızda mutlaka et, tavuk, balık, hindi, yumurta gibi protein içeren bir bölüm, esmer ekmek veya bulgur gibi tahıl içeren bir bölüm, sebzeler ve süt, yoğurt, ayran üçlüsü gibi bir

süt grubu bulunsun.

FARKLI RENKLER TÜKETİN

GÜN içinde farklı renkte sebze ve meyveler tüketmeye çalışın. Çünkü ne kadar çeşitli renk o kadar çeşitli besin öğesi, vitamin, mineral demek. Ne kadar farklı vitamin, mineral alırsanız bağışıklığınız o kadar güçlenir ve hastalıklara karşı o kadar dirayetli olursunuz.

KIZARTMALARDAN UZAK DURUN

KİLO artışlarını önlemek ve sağlıklı bir yaşam için sağlıklı pişirme tekniklerini kullanın. Vücut için fayda sağlamayan kızartmalar, fazladan yağ tüketmeye ve yanmış yağların vücuda alınıp kanserojen etki göstermesine sebebiyet verebiliyor. Kızartmalar yerine fırın, ızgara ve haşlama yöntemlerini tercih edin.

BOL BOL SU İÇİN

GÜN içinde ortalama 2,5-3 litre su içmeyi asla ihmal etmeyin. "Benim hiç su içme alışkanlığım yok" diyenlerdenseniz, acilen alışkanlık edinmek için bir yol bulmalısınız. İsterseniz bunun için çeşitli hatırlatıcı uygulamalar kullanın, isterseniz güzel bir su şişesi alın.

C VİTAMİNİ İHMAL ETMEYİN

C vitamini tüketiminizi ne kadar artırırsanız bu dönem yayılan salgınlardan korunma şansınız da bir o kadar artar. Turunçgiller, yeşilbiber, maydanoz, dereotu, roka, brokoli ve domates C vitamininden zenginler.

SERATONİN TAKVİYESİ ALIN

Kararan hava yüzünden kendinizi mutsuz hissediyorsanız muz, antep fıstığı, ceviz, fındık ve badem tüketin. Bunlar dolaylı olarak seratonin seviyenizi artırıp mutlu hissetmenizi sağlayacak besinlerdir. Miktarına dikkat ederek ara öğünlerde tercih edebilirsiniz.