8 kadından biri meme kanserine yakalanma riski tasıyor

Meme kanseri hastalarının yaklaşık yüzde 10 kadarının kalıtsal olduğunu belirten Prof. Dr. Tülay Akman, " Ailesinde herhangi bir kadın bireyde meme kanseri görülen kişide, meme kanserine yakalanma riskinin daha yüksek olduğu bilinmektedir. Birinci derece akrabalarında meme kanseri geçmişi olan hastalarda bu riski ikiye katlamaktadır. Birinci derece 2 akrabada görülmesi, riski 3'e katlamaktadır. Ailesinde babada veya erkek kardeşte görülen meme kanseri de, kadında meme kanseri riskini arttırdığı bilinmektedir" diye konuştu.



TARAMA YÖNTEMLERİ

Kanser tarama yöntemlerinin yaygınlaşması ile erken evrede meme kanseri tanı konma oranlarının arttığını belirten Prof. Dr. Akman, " Erken tanı ve uygun tedavi seçeneklerindeki gelişmeler ile erken evre meme kanserinde 5 yıllık sağ kalım oranları yüzde 90 civarındadır." dedi. Prof. Dr. Akman " Erken evre meme kanseri hastalarında, tümörün iyi patolojik özelliklere sahip olduğu, kadınlık hormonlarına duyarlı meme kanserine sahip tümörler, onkoloji hekimlerince belirlenmiş seçili grup hastada kanserin tekrarlama riskini belirleyen özel genetik testler yapılabilir ve bu genetik testlerin sonuçlarına göre hastanın kemoterapiye gerçekten ihtiyaç duyup duymadığı belirlenebilir" dedi.



KEMOTERAPİ İHTİYACI

"Erken evre cerrahi işlem için uygun hastalarda cerrahi işlem sonrası uygulanacak kemoterapilerde amaç hastalığın yenileme riskini azaltmaktır" diyen Prof. Dr. Akman, " Cerrahi sonrası kemoterapinin verilme amacı, vücutta sebat etme ihtimali olan kanser hücrelerini öldürmek ve hastada gelişebilecek ileriki dönem tekrar etme riskini azaltmaktır. Tedavi seçiminde hastanın yaşı, eşlik eden hastalıklar, hastalığın türü, patolojik özellikleri ve evresi (1. evre, 2. evre, 3. evre) tedavi seçiminde belirleyicidir " dedi.



ERKEN EVRE CERRAHİ

Prof. Dr. Akman, İleri evre dediğimiz yani diğer organlara ya da kemiğe yayılmış hastalığı olan meme kanseri hastalarında tümörün patolojik ve genetik özelliklerine göre kemoterapi, seçili hasta grubunda hedefe yönelik tedaviler, akıllı ilaçlar, immünoterapi kullanılabildiğini söyledi. Özellikle ileri evre hastalarda tümörün sahip olduğu genetik mutasyonların analizi ile kişiye yönelik bireyselleştirilmiş tedavi planı yapılabilir. Genetik risk haritalama testlerinin son zamanlarda kullanımı çok yaygınlaşmıştır. Bu testlerin sonucunda kemoterapi, hedefe yönelik tedaviler, akıllı ilaçlar ve immünoterapiye karşı tümörün duyarlılığı tesbit edilmektedir. Bu şekilde meme kanseri hastalarına etkin tedaviler planlanmakta ve tedavi başarı oranı artmaktadır" diye konuştu.