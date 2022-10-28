Anadolu Cerrahi Odin Clinic ile İzmir’den Avrupa’ya açıldı

2016 yılında faaliyete başlayan Anadolu Cerrahi doğru planlama ve stratejiler ile hizmet ağını genişleterek büyümeye devam ediyor. Anadolu Cerrahi bünyesinde kattığı TÜRSAB A Sınıfı Turizm Acentası belgesine sahip Odin Clinic ile Sağlık Turizmi Yetki Belgesini alarak yurtdışından gelen hastalarına da kaliteli sağlık hizmeti vermeye devam ediyor.



HER GEÇEN GÜN BÜYÜYECEĞİZ

Genel Cerrahi, Estetik ve Plastik Cerrahi, Ağız ve Diş Sağlığı olmak üzere 3 ayrı branşta hizmet verdiklerini belirten Anadolu Cerrahi Yönetim Kurulu Başkanı Genel Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Serdar Kaçar, " pandemi döneminde de yatırımlarımıza devam ettik. Mevcut branşlarımızda hekim sayımızı arttırarak büyümeyi sürdürmeyi amaçlıyoruz. Prof. Dr. Serdar Kaçar başarılarının sırrını çok çalışmak ve bunun yanında doğru planlamalar yapmak olduğunu belirterek, "Öncelikle 3 ortak da olsak diğer ortaklarım hep benim bir adım önde durmamı istiyorlar, ben tıbbi süreçler ile ilgilenirken, ortaklarım Serkan Özavcı ve Sertan Güntaç devam eden işlerin aksamadan yürütülmesini sağlıyor. Bünyemizde bulunan hekim arkadaşlarımızın hepsi kendi alanlarında uzman isimlerden oluşuyor. Serkan Özavcı sağlık turizimi ile ilgileniyor ve daha çok Odin Clinic ile ilgili süreçleri koordine ediyor. Sertan Güntaç ise Anadolu Cerrahi'den ve yeni yatırımlardan sorumlu. Şimdi yeni yerimiz hepimizin çok içine siniyor. Benim dışımda 2 genel cerrah arkadaşım daha var. Ekip olarak tüp mide ameliyatlarımızı yapıyoruz. Dr. Cem Güçlü ise zaten mide botoksu konusunda artık tüm Türkiye'de tanınan bir üne ve başarıya ulaştı. Doç. Dr. Mesut Sipahi'de yine tüp mide ve midebotoksu işlemlerimizde oldukça tecrübeli. Estetik ve Plastik Cerrahımız Op. Dr. Rahmi Evinç de artık aileden biri oldu. Çoğu zamanını ameliyathanede geçiriyor. Özellikle vücut toparlama konusunda çok güzel ve başarılı ameliyatlara imza atıyor. Malum bizim obezite cerrahisi sonrası, hastalarımızın vücut şekillendirme ameliyatlarına ihtiyaç olabiliyor. Diş hekimimiz Gülenay Tutar son dönemde implant üzerine yoğun eğitimler aldı ve çok başarılı işler yapıyor. Diyetisyenlerimiz çok iyi yetiştiler. Bünyemize katılacak yeni hekimler ile büyümeye devam etmek istiyoruz "dedi.



SAĞLIK TURİZMİNE HAZIR

Anadolu Cerrahi'nin kısa sürede büyüyerek yeni yatırımı olan TÜRSAB A Sınıfı Turizm Acentası belgesine sahip Odin Clinic ile sağlık turizmi için gerekli adımları tamamladığını belirten Prof. Dr. Kaçar, "Sağlık turizminde, Türkiye'ye dünyanın diğer ülkeleriyle kıyaslandığında giderek artan bir talep var. Dünyanın en çok turist çeken ülkelerinden biri olan Türkiye'nin, sağlık turizminde amacımız turizm yönünden önemli bir lokasyona sahip olan ilimizi tarihi ve coğrafi zenginliklerinin yanında sağlık hizmeti alanında da uluslararası platformda önemli bir konuma getirerek ülkemizi uluslararası düzeyde en iyi şekilde temsil etmek ve ülke ekonomisine katkı sağlamaktır" dedi. Grubun pazarlama süreçlerinden sorumlu kurucu ortağı Sertan Güntaç, sadece tıbbi kadronun büyümediğini idari ve personel kadrosunda da büyüdüklerini belirterek "2016'da 3 kişi çıktığımız yolda, bugün 48 kişilik kadroyla hizmet veriyoruz. Yaptığımız her yeni yatırımda gelecek yılsonu 75 kişilik bir kadroya sahip olmayı planlıyoruz" dedi.



ALMANYA'YA ŞUBE

Portekiz ve Londra'dan sonra Almanya'da da Şube açmak istediklerini belirten Serkan Özavcı, 2023 yılına bırakmadan Almanya İletişim ofisini hizmete açmaya çalıştıklarının bilgisini verdi. Kurumsal kimlik çalışmalarına ağırlık verdiklerini yeni dönemde kurum olarak yakaladıkları başarının artarak devam etmesi için çalışmalara devam ettiklerini iletti.

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