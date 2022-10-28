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Haberler Sağlık Bağırsak floranızı kefir, posalı besinler ve proteinle güçlendirin

Bağırsak floranızı kefir, posalı besinler ve proteinle güçlendirin

28.10.2022

Bağırsak floranızı kefir, posalı besinler ve proteinle güçlendirin
BAĞIRSAKTAKİ yararlı bakterilerin sayısını artırmak, sağlığımız açısından son derece önemli. Diyetisyen Buket Ertaş Sefer, kilo verme sürecinde de bozulmuş bağırsak florasını tamir etmek gerektiğine dikkat çekti. Sefer, "Bunun için işlenmiş ve paketli gıdalardan uzak durarak, yoğurt, kefir gibi probiyotik kaynaklarından faydalanılmalı. Bunun yanında özellikle sebze, meyve ve baklagillerde yüksek oranda bulunan posadan zengin gıdalarla beslenmek, yeterli proteini almak ve özellikle gereksiz karbonhidrat alımını durdurmak gerekli" dedi.
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