Diş beyazlatma yöntemiyle mutlu gülümseyin

"Fırçalama ve diş ipi, dişlerinizi parlak, beyaz ve sağlıklı tutmanın günlük yoludur" diyen Diş Hekimi Eren Alayvaz, " Yine de, gülümsemenizin bir miktar ışıltıdan yoksun olduğunu veya eskisinden daha sarı olduğunu hissediyorsanız diş beyazlatma yöntemleriyle eski gülüşlerinize tekrar kavuşabilirsiniz. Zamanla, dişleriniz birkaç nedenden dolayı matlaşabilir, lekelenebilir, sararabilir. Kahve, çay ve sigara kullanımı bazı önemli sararma, lekelenme suçlularıdır. Sigara, yaşlanma, travmalar ve ilaç kullanımı diğer belirgin etkenler olarak sıralanabilir" dedi.



DİŞ HEKİMİ PLANMALI

Diş beyazlatma ürünlerinin içerisinde ağartıcı maddelerin bulunduğunu belirten Dt. Eren Alayvaz, " Bu ağartıcılar lekeleri daha küçük parçalara bölerek rengin daha az konsantre olmasını ve dişlerinizin daha parlak görünmesini sağlar. Beyazlatma işleminin diş hekiminiz tarafından planlanması ve uygulanması tavsiye edilir. Zira bazı ev kitleri, etkili olmak için yeterli beyazlatma ürünü içermez. Ayrıca, bir diş hekimi beyazlatma işlemini yapmıyorsa, sağlanan ağızlık tam olarak oturmayabilir, bu nedenle ağartma jelinin bir kısmı diş etlerinize ve ağzınıza sızarak kabarma ve hassasiyete neden olabilir" diye konuştu. Diş beyazlatma işleminin kalıcığının birkaç aydan 2 yıla kadar sürebildiğini ifade eden Dt. Eren Alayvaz, " Bu durum kişiden kişiye değişir. Dişlerinizi lekeleyebilecek sigara kullanırsanız, çay veya kahve içerseniz beyazlatma etkisi çok uzun sürmez. Diş beyazlatma, takma dişlerde, kuronlarda, dolgularda veya kaplamalarda maalesef işe yaramaz. Diş hekiminiz beyazlatmanın sizin için uygun olup olmadığını size bildirecektir. Örneğin diş eti hastalığınız varsa, diş beyazlatma sizin için uygun olmayabilir" ifadelerinde bulundu.