Gençlerde internet oyun bağımlılığı nasıl kontrol altına alınır?

AİLE Danışmanı Nesrin Mine Karaca Oyun bağımlılığının dijital ortamlarda internet, sosyal medya, bilgisayar, TV ve benzeri elektronik ortamlarda günlük aktiviteyi azaltan hayatta öncelikli hal alan, kontrolün azalması ve olumsuz sonuçlara rağmen oyun oynama, kendini durduramama durumu olduğunu söyledi. Karaca bu durumla nasıl baş edilmesi gerektiği ile ilgili olarak tavsiyelerde bulundu. OLUMSUZ DAVRANIŞLAR SERGİLER



DİJİTAL oyun bağımlılığının, hayatın akışında olamama, internet oyunları üzerinden aşırı kafa yorma ve zaman harcama, oyun oynamayı denetim altına almada kontrol kaybı ve bırakamama, internet oyunları dışında hobi ve eğlenceye ilginin azalması, oyunda kaybedilen zamanda sosyal ilişkiler, iş ve kariyer de fırsatları kaçırma gibi durumları ortaya çıkardığını belirten Nesrin Mine Karaca, " Kişi ne kadar oyun oynadığına dair terapiste veya ebeveyne yalan söyleme, para bulamama gibi durumlarda çalma davranışları ve istediği heyecanı daha fazla duyumsamak için daha fazla oynama davranışları ile kendini gösterir" dedi.



" Kişiler iki sebepten dolayı oyun oynamak isterler" diyen Nesrin Mine Karaca, " Kişiler ya daha iyi hissetmek için yani yeni duyguları deneyimlemek için, ya da kaygı, endişe, korku ve sıkıntıları azaltmak, düşünmemek ve onların üzerindeki baskıyı hissetmemek için oyun oynarlar. Kişi de eğer oyun oynamazsa " ben buna katlanamam " inancı gelişir ve bu inancı hissetmemek için kısır döngülü davranışları gerçekleştirir" diye konuştu. BU SORULARI



KENDİNİZE SORUN

OYUN bağımlısı olduğumuzu anlamak için yapılması gerekenler hakkında bilgiler veren Nesrin Mine Karaca, şunları söyledi. " Oyun bağımlısı olup olmadığımızı anlamak için şu soruları kendimize sormalıyız. Güncel hayatımda bu oyuna ne kadar zaman harcıyorum? Ruh halimde nasıl bir değişiklik gözlemliyorum? Yoksunluk çektiğimde nasıl davranış sergiliyorum? İç çatışmalarım neler? Kimlerle çatışıyorum? Tekrarlayan davranışlarım neler? Ayrıca bu davranışları kötü beslenme, doğal uyaranlara karşı hazların azalması, oyunu sınırlandıramama, kontrol edememe ve anksiyete davranışları takip ediyorsa kişi mutlaka yardım almalıdır. Kişinin bu bağımlılıklardan kurtulabilmesi için hazır oluşlu ve değişim için gerekli çabayı sarf etmek istemesi iyileşmenin ilk adımıdır" ifadelerinde bulundu.

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