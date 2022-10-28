“Hastalık belirtisi olan vertigo tedavi edilmelidir”

Özel Atagöz Tıp Merkezi Kulak Burun Boğaz Uzmanı Doç. Dr. Salim Doğru vertigo hakkında bilinmesi gerekenleri anlattı. Vertigonun çeşitli şikâyetlerle birlikte kendini gösterdiğini belirten Doç. Dr. Doğru, "Vertigo basitçe dairesel tarzda baş dönmesi olarak da tanımlanabilir. Vertigo bir hastalıktan ziyade genellikle iç kulakla ilgili bir rahatsızlığın belirtisidir. Toplumda oldukça fazla sayıda kişiyi etkileyen bu sorun, dengesizlik, sallanma ve sersemlik hissi gibi başka şikayetlerle birlikte görülebilmektedir. Vertigo problemlerinin bir kısmı iç kulak denge kanal hastalıklarıyla ilgili olabilir ancak bir kısmı da diğer branşlarla ilgili hastalıklardan kaynaklanabilir" dedi.



VERTİGONUN NEDENLERİ

Vertigoyu oluşturabilecek birçok rahatsızlığın olduğunu söyleyen Doç. Dr. Salim Doğru, "Vertigoya sıklıkla Benign Paroxysmal Positional Vertigo (BPPV) adı verilen, ataklar halinde ortaya çıkan, pozisyonla tetiklenen iyi huylu baş dönmesi olan rahatsızlık sebep olur. Bugün için KBB polikliniklerine vertigo şikayeti ile başvuran hastaların büyük çoğunluğu BPPV hastasıdır. BPPV'de dairesel tarzda şiddetli baş dönmesi ve bulantı gözlemlenmektedir. Hasta özellikle yatarken başını sağa veya sola çevirdiğinde artan baş dönmesinden şikâyet etmektedir. Baş dönmesi genellikle 2-3 gün sürer ve hastayı yatağa bağlayacak kadar şiddetlidir. İç kulaktaki denge kanalları içine kalsiyum karbonat kristallerinin kaçması sonucu ortaya çıkar. 'Kristal hastalığı' olarak bilinir. Hastanın çok rahatsız olmasına ve korkmasına neden olsa da temelde iyi huylu ve basit manevralarla düzelebilen bir rahatsızlıktır. Beraberinde işitme kaybı ya da kulakta dolgunluk görülmez" açıklamasında bulundu.



"İŞİTME KAYBI OLABİLİR"

Vertigoya sebep olan bir diğer iç kulak hastalığının Meniere hastalığı olduğunu söyleyen Doç. Dr. Doğru, "Meniere hastalığı iç kulaktaki zar yapının içinde aşırı sıvı birikmesi olarak tanımlanabilir. Bu durumda hastada önce çınlama, kulakta dolgunluk hissi ve işitme kaybı ortaya çıkar. Daha sonra bu şişmiş ödemli zarın patlamasıyla şiddetli vertigo atakları ortaya çıkar. BPPV'den farklı olarak adı geçen öncü şikayetler olmakta ve uzun dönemde kişide orta derece işitme kaybı oluşabilmektedir. Bu hastalıkta da ilaç tedavisi ve yaşam tarzı değişiklikleri ile faydalı olunabilmektedir" diye konuştu.

TEDAVİSİ MÜMKÜN

Baş dönmesi ve denge bozukluğu adı altında toplayabileceğimiz şikâyetlerin KBB, Nöroloji, Psikiyatri, Dahiliye ve Fizik Tedavi branşlarının herhangi birisi ile ilgili olabileceğini söyleyen Doç. Dr. Doğru, " Bir KBB hekimi bu şikâyetlerle gelen hastanın probleminin iç kulaktan kaynaklanıp kaynaklanmadığını anlamaya çalışır. Hastayı muayene eder, gerekirse işitme ve denge testleri yapar. Problem iç kulaktan kaynaklanıyorsa ilaç tedavisi, baş manevraları ve yaşam stili değişiklikleriyle hasta tedavi edilir. Şikâyetin başka bir sistemle ilgili olduğundan şüphe ederse ilgili branşa sevk eder. KBB ile ilgili vertigo ataklarında büyük oranda tedavi sağlanır ve hasta iyileşir. Şikâyetleri devam eden özellikle yaşlı hastaları denge rehabilitasyon merkezlerine sevk edebiliyoruz. Bu merkezlerde kişiye günlük hayatını daha rahat geçirebilmesi için fizik tedaviler uygulanabilir" dedi.