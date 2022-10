Her çarpıntı kalp ile ilgili olmayabilir

Yaşanan her kalp çarpıntısının altında yatan sebebin kalp damar hastalıklarına bağlı bir durum olmayabileceğini belirten Özel Akut Kalp Damar Hastanesi'nden Kardiyoloji Uzmanı Dr. Uğur Hepçivici " Kalp çarpıntısı her zaman kalp hastalıklarına bağlı olarak gelişmeyebilir. Kalp çarpıntıları bazen psikolojik sebeplerle olabileceği gibi anemi, tiroit bozukluklarına bağlı olarakta gelişebilir. Bu yüzden tedavide öncelikle çarpıntının sebebi belirlenmelidir" dedi.



BİRÇOK NEDENİ OLABİLİR

Kalp çarpıntısının kişinin kalp atışını hissetmesi olarak tanımlandığını kaydeden Dr. Uğur Hepçivici," Çarpıntı hastanın şikâyeti anlamındadır. Her çarpıntı şikâyeti kalple ilgili bir problem olduğunu göstermez. Birçok sebepten dolayı çarpıntı hissedebilir. Kalp irade dışında çalışan bir organdır. Kendi çalışma şekli vardır. Dakikada 60—100 arasında uyarı üreterek kasılmasını sağlar. Kanın vücut içinde dolaşmasını sağlar. Çarpıntı durumlarında genelde nabız hızlanır. Bu hızlanma bazen normal ritimde olur. Koşma heyecanlanma durumlarında nabzın hızlandığı gibi olur. Bazen de bir ritim bozukluğu oluşur ve kalp oluşan ritim bozukluğuna bağlı hızlanır. Bazen hiçbir şey olmadan stres, anksiyete, panik atak, kansızlık, yüksek kafein tüketimi, tiroit hormonlarında dengesizlik, egzersiz gibi faktörler de nabzın hızlanmasına sebep olabilir" dedi.



DETAYLI MUAYENE

"Hasta hekime başvurduğu zaman detaylı bir muayenesi yapılır" diyen Dr. Uğur Hepçivici Holter bir ritim kaydı yapar bazen daha uzun takılır birkaç hafta hastanın üzerinde kalır. Hasta çarpıntı hissettiği anda düğmeye basar o anı kaydeder. Çarpıntı şikâyetine nefes darlığı bilinç kaybı baş dönemsi gibi şikayetler eşlik ediyorsa önem arz eder. Özellikle bazıları ölümcül olabilir. Kalp yetmezliği ve damar hastalığı olan ölümcül ritim bozukluğu saptadığımız hastalarda şok verebilen pil öneriyoruz. Tabi ki bunun için detaylı kalp incelemesinin yapılması gerekir. Sık görülen atriyal fibrilasyon hastalarında da bazı ilaçlar kullanmak gerekiyor. Hasta bu ritimdeyse kalbin kulakçıkları hareketsiz kaldığı için kalpte pıhtı oluşma riski oluşur. Kalp içerisinde bir pıhtı oluşursa ve bu pıhtı bir yere atarsa inme, görme bozukluğu etki ettiği organa göre değişik sonuçlar ortaya çıkar. Bu hastalarda kan sulandırıcı kullanılır" dedi.

ÇARPINTI TEDAVİSİ

TEDAVİ hakkında bilgiler veren Dr. Hepçivici şunları söyledi. " Çarpıntı ritim bozukluğuna bağlıysa buna yönelik ritim ilaçları başlanıyor. Kontrol altına alamadığımız vakalarda eps ablasyon dediğimiz yakma işlemleri yapılabiliyor. Eğer kalp dışı sebeplerden dolayı çarpıntı oluşuyorsa örneğin panik atağa bağlıysa bizim verdiğimiz kalp ritim ilaçları bu hastaların şikayetlerini düzeltmez. Çarpıntıya sebep olan ana problemi düzeltmek gerekir. Panik atağa, hipertiroite, anemiye bağlıysa bu problemlerin düzeltilmesine yönelik ilaç başlamak gerekmektedir" diye konuştu.