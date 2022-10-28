İdeal yüz görünümünü çene estetiğiyle tamamlayın

Çenenin, estetik müdahale talebi olan bütün hastalarda genellikle göz ardı edilen ancak yüzü oluşturan yapılar arasında uyumu sağlaması nedeniyle mutlaka değerlendirilmesi gereken bir yapı olduğunu söyleyen Doç. Dr. Sinan Başoğlu, " Çene estetiği ağzın, dudakların ve burnun görünümüne olumlu yönde katkıda bulunur ve daha iyi estetik sonuç için çene ile ilgili sorunların çözülmesi önemlidir. Bu amaçla çenenin dudaklar, dişler ve burun gibi anatomik yapılara göre değerlendirilmesi, gerekirse çeneye yönelik girişimlerin planlaması yapılmalıdır. Çene şekil bozukluklarının cerrahi tedavisi implant uygulamaları veya çene ucunu oluşturan kemik yapının ilerletilmesi ya da geriletilmesi şeklinde yapılır" dedi.



ÇENE İMPLANTI

Profil görünümünde alt çenenin küçük ve geride olduğu durumlarda çene implantı kullanılarak büyütme sağlamanın kolay ve etkili yöntem olduğunu söyleyen Doç. Dr. Sinan Başoğlu, " Lokal veya genel anestezi altında yapılabilen bir ameliyatla Özellikle deformitelerde ise alt çene ucunu oluşturan kemik yapılarda kesiler ve kaydırmalar yapılarak çenenin büyütülmesi, küçültülmesi ya da asimetrilerin düzeltilmesi mümkün olabiliyor" dedi.

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