‘İnmenin 3 belirtisinde hemen 112’yi arayın’

Türk Nöroloji Derneği Başkanı Prof. Dr. Mehmet Akif Topçuoğlu, yüzde kayma, kolda güçsüzlük ve konuşma bozukluğunun inmenin ilk belirtileri olduğuna dikkati çekerek, "Bu belirtilerde hemen 112 Acil aranmalı" dedi. Topçuoğlu, "Ekipler hastayı doğrudan inme merkezine getirecektir. Bu, tedavi için çok önemli süre kazanımı sağlar" dedi.

Prof. Dr. Topçuoğlu, 29 Ekim Dünya İnme Günü öncesinde yaptığı açıklamada, inmenin beyin damarlarında tıkanma veya beynin içine olan kanamalar sonucu meydana gelen, ani gelişen bir hastalık olduğunu anlattı. Genellikle yaşlılarda görülen inmenin yürüme, konuşma, yemek yeme, yutma gibi fonksiyon kayıplarına yol açabildiğine dikkati çeken Topçuoğlu, inmenin dünyada en sık ölüm nedeni olduğunu, Türkiye'de ise ilk dört sırada yer aldığını belirtti.

GENÇLER DE RİSK ALTINDA

İnmenin sadece yaşlılarda görülmediğini aktaran Topçuoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü: "İnme yaklaşık 5'te 1 oranında gençlerde de görülüyor. 30-45 yaş aralığında inme sıklığında yükselme var. Hazır ve işlenmiş gıdaların fazla tüketilmesi damar sağlığımızı tehdit ediyor, masa başı işlerin artması nedeniyle fiziksel aktivite azalıyor. Bu olumsuzluklar nedeniyle inme sıklığının artacağını ve biraz daha gençlere doğru kayacağını düşünüyoruz." Prof. Dr. Topçuoğlu, tansiyonda hedef değerin 12-8 olduğuna ve bunun üzerindeki oranın mutlaka kontrol altına alınması gerektiğine işaret ederek, sağlıklı beslenme ve düzenli egzersizin inme riskini azalttığını söyledi.