Türk Kızılay Ege Bölge Kan Merkezi Müdürü Dr. Barış Dolaş, Kızılay'ın "Ulusal Güvenli Kan Temini Programı'nı Sağlık Bakanlığı'nın adına ve denetiminde 2005 yılından bu güne kadar başarı ile yürüttüğünü söyledi. " Kan acil değil, sürekli ihtiyaçtır" diyen Dr. Barış Dolaş kan vermeye uygun olan tüm vatandaşları düzenli olarak Kızılay'a kan bağışı yapmaya davet etti.



GÖNÜLLÜ, DÜZENLİ, BİLİNÇLİ

154 yıllık köklü tarihi, bilgi birikimi, deneyimleri ile halk sağlığının korunmasıyla yakından ilgilenen Türk Kızılay'ın bu alanda yürütmekte olduğu önemli faaliyetlerden bir tanesinin de kan hizmetleri olduğunu söyleyen Dr. Barış Dolaş, "Ülkemizin sağlık ve sosyal alandaki problemlerinden biri olan, güvenli kan temininde yaşanan sıkıntıları ortadan kaldırmayı hedefleyen "Ulusal Güvenli Kan Temini Programı'nı Sağlık Bakanlığı'nın adına ve denetiminde 2005 senesinden bu güne kadar başarı ile yürütmektedir. Program kapsamında; gönüllü, düzenli, bilinçli ve karşılık beklemeyen bağışçılardan elde edilen kanların bölge kan merkezlerine taşınması burada bileşenlerine ayrılması, testleri yapıldıktan sonra etiketlenip bölgesindeki kan kullanan hastanelere talep ettikleri kritik kan stok seviyelerini takip ederek dağıtım görevini Kızılay gerçekleştirmektedir. Hastanelere kurduğu online sistemler ile hastanelerin kan stoklarını takip ederek, ihtiyaç anında kanın zaman kaybetmeden kullanılabilmesini sağlamaktadır. Türk Kızılay "Ulusal Güvenli Kan Temini Programı" kapsamında 18 Bölge Kan Merkezi ve Bölge Kan Merkezlerine bağlı 68 Kan Bağışı Merkezi ile çalışmalarını sürdürmektedir" dedi.



YENİ PROJELERE DEVAM

Dr. Barış Dolaş yeni projelere devam ettiklerini belirterek şu bilgileri verdi. " 2020-2021 yıllarında Küresel olarak yaşadığımız Covid-19 Salgını döneminde kan bankacılığı açısından yaşanan sıkıntılı sürecin etkilerinin yavaş yavaş atlatılmasıyla birlikte Ege Bölge Kan Merkezi olarak bizlerde bölgemizde bulunan İl Milli Eğitim Müdürlükleri, kamu kurum kuruluşlarında, askeri birliklerde, üniversitelerde, sanayi ve fabrikalarda çalışmalarımıza yoğun bir şekilde devam ederek Bölgemizde bulunan kan ihtiyacını bağışçılarımızla birlikte karşılamayı hedeflemekteyiz" diye konuştu.

TESTLERDEN GEÇİYOR

EGE Bölge Kan Merkezine bağlı olarak faaliyet gösteren İzmir, Aydın, Manisa ve Ödemiş Kan Bağışı Merkezlerinin faaliyette bulunduğunu söyleyen Dr. Barış Dolaş, " Gün içerisinde toplanmış olan kanlar Ege Bölge Kan Merkezine geldikten sonra gelişmiş teknolojiye sahip laboratuvarlarımızda Hepatit-B, Hepatit-C, HIV, Sifilis testlerinden geçtikten sonra bölgemizdeki hastanelere transferleri yapılmaktadır" diye konuştu.