Masa başında hareketsiz yaşam boyun fıtığı riskini artırır

"Boynumuzda bulunan omurlar arasında amortisör görevi yapan jelatinsi yapıda kıkırdak olan disk mevcuttur" diyen Op. Dr. Seymen Özdemir, " Omurga cismi arkasında bulunan kanaldan omurilik geçmektedir ve her disk hizasından çıkan sinirlerde kola ve sırta yayılarak, bu bölgelerin duyu ve hareketini sağlar. Diski oluşturan kıkırdak yapının dışa doğru taşması ile bu sinir dokusuna bası, ilerleyen durumlarda da direk omurilik basısı olabilir. Bu taşmaya disk fıtıklaşması-disk hernisi denilmektedir. Fıtıklaşma sinir basısı nedeniyle çeşitli semptomlar ortaya çıkar" dedi.



BOYUN FITIĞI NEDENLERİ

Boyun fıtığının genellikle 20-45 yaşlar arasında yoğun fiziksel aktivite yapanlarda ortaya çıktığını belirten Op. Dr. Seymen Özdemir, " Ağır yük kaldırma zorlayıcı tekrarlayan fiziksel aktivite boyun fıtığına neden olabilir. Günümüzde masa başında hareketsiz uzun süreli oturanlar kişilerde, telefon ve tabletle uzun vakit geçirenlerde bu rahatsızlık sık görülmektedir. Son olarakta kaza ve düşme travmatik boyun fıtığına neden olabilir. Ailesel geçiş net olarak bilinmese de ailesinde boyun fıtığı olanların riski çok daha yüksektir" şeklinde konuştu. Her boyun ağrısının boyun fıtığı olmadığını belirten Op. Dr. Özdemir, "Şiddetli geçmeyen kola yayılan ağrı dikkat çekicidir. Kol ve ellerde uyuşma, his kaybı, elektiriklenme ve güçsüzlük görülür. İlerleyen ve tedavi edilmemiş boyun fıtığı hastalarının kolunda incelme yürümesinde bozulma idrar ve gaita kontrolünde güçlük görülür* dedi





TANI NASIL KONUYOR?

Muayenede ağrının yerinin tespit edilmeye çalışıldığını belirten Op. Dr. Özdemir, " Ayrıca kuvvet kaybı, duyu kaybı ve de anormal refleks kontrol edilir. Yapılan muayene ardından kesin teşhis için MR veya duruma göre bilgisayarlı tomografi istenebilir. Ayırıcı tanı gerektiren durumlarda EMG testi yapılabilir" dedi.



BOYUN FITIĞI TEDAVİSİ

Hastalık hafif şiddette ise istirahat, ilaç ve fizik tedavi yapıldığını belirten Op. Dr. Özdemir, "Tedaviye rağmen ağrılar geçmiyorsa, ameliyatla tedavi edilmesi gerekebilir. Hastanın kliniğine göre boynun önünden veya arkasından girilerek yapılır, yapılan cerrahide sinir basısı ortadan kaldırılır, günümüz teknolojisi ile birlikte operasyonlarda başarı çok yüksektir" diye konuştu.

BUNLARA DİKKAT EDİN

● Boyun sağlınız için uzun süre özellikle masa başında aynı pozisyonda kalmaktan kaçınılmalıdır.

● Masa başında sık aralıklarla pozisyon değiştirmek, boyun kaslarını esnetmek için egzersiz yapılması ihmal edilmemelidir.

● Ekran başında otururken ekran göz hizasında olmalıdır.

● Özellikle boyun fıtığı risk grubunda iseniz mutlaka düzenli egzersiz hayatınızın bir parçası olmalıdır.