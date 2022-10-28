Obezite Türkiye’de ve dünyada giderek artıyor

Obezite ile mücadele için öncelikle diyet ve sporun hayatımıza katılarak düzenli bir yaşam standartı oluşturulması gerektiğini belirten Op. Dr. Şahin obezite cerrahisi hakkında bilgiler verdi. Yaşam koşullarının değişmesiyle birlikte nüfusun kırsal kesimden şehir merkezlerine doğru kayması, hazır gıda tüketiminin artması ve hareket oranının azalmasıyla birlikte obezitenin artmaya başladığını söyleyen Op. Dr. Şafak Şahin, " Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre Türkiye obezite sıralamasında Avrupa'da 1'inci sırada, dünyada ise 17'inci sıradadır. Türkiye'de 15 yaş ve üstü nüfusun yüzde 56'sı fazla kilolu olup, bunların yüzde 19'u obez sınıfında yer almaktadır" diye konuştu.



OBEZİTE CERRAHİSİ

Obezite cerrahisi hakkında bilgiler veren Op. Dr. Şahin, " Vücut Kitle İndeksi (VKİ) 35 ve üzeri olan kişiler 1 yıl diyet yapmasına rağmen kilo verememişlerse obezite cerrahisine adaydırlar. VKİ 40 ve üzeri olan kişilere obezite cerrahisi için herhangi bir şart aranmazken, 35 üzeri kişilerde ek hastalık olma şartı vardır. Tüp mide ameliyatının sleeve gastrektomi ve gastrik bypass olmak üzere iki çeşidi vardır" şeklinde konuştu.



AMELİYAT OLMAK RİSKLİ MİDİR?

Obezite cerrahisinin riskleri hakkında bilgiler veren Op. Dr. Şahin, " Obez bir kişi tedavi edilmezse yaşayacağı ömür 10- 15 yıl kısalıyor. Yani obezitenin kendi başına oluşturduğu risk obezite cerrahisinin oluşturacağı riskten çok daha yüksektir. Kişide yaşamının herhangi bir evresinde emboli (pıhtı) atma, kalp krizi geçirme ihtimali mevcuttur. Obezite cerrahisinin bir takım riskleri elbette vardır. Ancak artan cerrahi tecrübelerimizle birlikte bunlara artık alınan önlemler ile gerçekleşme olasılığı oldukça azalmış durumdadır. Obezite cerrahisinin 15 yıldır giderek artan oranlarda yapılmaya başlanmasıyla medikal firmaların ameliyatı kolaylaştıran ve güvenliği arttıran malzemelerin üretimine yönelmesine neden oldu. Cerrahi deneyimlerin de artmasıyla tüp mide ameliyatı artık daha düşük risk oranlarıyla yapılmaktadır. Komplikasyon oranı neredeyse artık safra kesesi ameliyatı oranlarına kadar geriledi" diye konuştu.

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