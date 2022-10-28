Omurilik dar kanal hastalığını hafife almayın!

Ekol Hastanesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Opr. Dr. Mahmut Necdet Palaz, "Klinik şikayet ve bulguları uzun süredir olan yaşam performansı ileri derecede kısıtlanmış, yürüme mesafesi oldukça azalmış kişilerde cerrahi karar verilebilir. Güç kayıpları veya muayenede anlaşılan omurilik bası bulguları varsa cerrahiyi geciktirmek oldukça tehlikelidir ve kalıcı sakatlıklara yol açabilir" dedi.



KİMLERDE GÖRÜLÜR?

Genellikle bel fıtığı ve belde oluşan diğer problemlerle karıştırılan dar kanal hastalığında doğru teşhis ve tedavinin yapılmasının büyük önem taşıdığını belirten Opr. Dr. Mahmut Necdet Palaz, dar kanal hastalığının hafife alınmaması gerektiğini belirterek tedavisi ve alınması gereken önlemler hakkında bilgiler verdi. Dar kanal hastalığının omurga kanalının özellikle bel ve boyun bölgelerinde daralarak sinirlere veya omuriliğe baskı yapması sonrası oluşan hastalık durumu olduğunu belirten Opr. Dr. Mahmut Necdet Palaz, "Daha çok belde, ikinci sıklıkla boyun bölgesinde olur. Nadiren de sırtta görülür. Oluşumu yaşa ve yaşam koşullarına bağlı olarak kemik yapının kireçlenmesi, etraf bağ dokularının kalınlaşması ve zaman içerisinde oluşan fıtıklarının kireçlenmesi sonucudur. Bel fıtığı, boyun fıtığı, bel kayması, omurga eğrilikleri gibi hastalıklar darlığı arttırır" diye konuştu. Daha çok orta yaş üstü grupta ve dikkatsiz davranışları olan kişilerde daha yoğun olmakla birlikte doğuştan kanal darlığı olan insanlarda olduğunu belirten Opr. Dr. Mahmut Necdet Palaz, "Dar kanal hastalığını arttıran etkenler arasında yaşın ilerlemesi, kilo fazlalığı, dikkatsiz hareketler, uzun süre ağır işlerde çalışmak, gençlikte ve çocuklukta süt ürünleri tüketmemek, sigara içmek yer almaktadır" dedi.



KORUNMA YOLLARI

Dar kanal hastalığında korunma yöntemlerini anlatan Opr. Dr. Mahmut Necdet Palaz, "Ani hareketleri bilinçsiz bir şekilde yapmamak, sigara içmemek veya bırakmak, kiloya dikkat etmek, hangi yaşta olursa olsun süt ürünleri tüketmek gerekir. Hastalığın bulguları bel, boyun, sırt ağrıları, kalçalar, bacaklar veya kollara yayılan ağrı, kollarda, bacaklarda uyuşmalar veya güç kayıpları, yürüme mesafesinin azalması, yürümede dengesizlik, uzun süre ayakta duramama veya oturamama, idrar veya gaita kaçırma, seksüel yetersizlik" dedi.



CERRAHİ TEDAVİ

Hastalığın tedavisinde yaşama ait doktor önerilerine ve korunmaya dikkat etmek tedavinin ana kısmını oluşturduğunu belirten Opr. Dr. Palaz, "ilaç kullanımı, istirahat ve uygun egzersiz çoğunlukla yeterlidir. Şikayetlerin uzun sürmesi ve geçmemesi halinde İlerlememiş olgularda radyo frekans yöntemiyle faset blokajı yapılabilir. Bu yöntem oldukça başarılıdır. Cerrahi tedavide ise sinirler ve omurilik üzerindeki baskı kaldırılır. Cerrahi girişimlerdeki başarı ve hasta memnuniyeti oranı yüzde 90'ın üzerindedir" dedi.

DİĞER