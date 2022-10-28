Şeker hastalığında cerrahi tedavi

Ekol Hastanesi'nden Genel Cerrahi Uzmanı Opr. Dr. Türker Karabuğa, "Diyabet cerrahisi insülin salınımını arttırmaz, vücudun insüline olan ihtiyacını azaltır. Yapılacak testlerde pankreas rezervi yeterli olan kişilerden vücut kitle indeksi (VKİ) 30 ve üzerinde iken kontrolsüz diyabeti olan kişilere veya VKİ 35 ve üzerinde iken diyabeti bulunan kişilere diyabet cerrahisi önerilmektedir" dedi. Ekol Hastanesi'nden Genel Cerrahi Uzmanı Opr. Dr. Türker Karabuğa; "Uluslararası Diyabet Örgütü'nün verilerine göre her 11 yetişkinden birisinin diyabetli olduğunu ve her 6 saniyede 1 kişinin diyabet ve buna bağlı gelişen hastalıklardan hayatını kaybettiği bilinmektedir. Diyabetin bu kadar sık görülmesinin ana nedenleri arasında; toplumun yaşlanması, insanların daha çok gıda tüketip, daha az hareket etmesi, beslenme tarzının değişmesi gibi nedenler yer almaktadır. Diyabetlerin yüzde 90'ı tip2 diyabettir ve aslında bu grup hastaların çoğu cerrahi olarak tedavi edilebilmektedir" dedi.



TİP2 DİYABETLİLERE ÖNERİLİR

Öncelikle yapılacak testlerle özellikle uzun süre insülin kullanmış olan hastalarda pankreas rezervinin yeterli olduğunun teyit edildiğini belirten Opr. Dr. Türker Karabuğa, "Çünkü 4 yıldan daha uzun süre insülin kullanımıyla birlikte pankreasın insülin salgılama kapasitesi yavaş yavaş azalabilmektedir. Diyabet cerrahisi insülin salınımını arttırmaz, vücudun insüline olan ihtiyacını azaltır. Yapılacak testlerde pankreas rezervi yeterli olan kişilerden vücut kitle indeksi (VKİ) 30 ve üzerinde iken kontrolsüz diyabeti olan kişilere veya VKİ 35 ve üzerinde iken diyabeti bulunan kişilere diyabet cerrahisi önerilmektedir" dedi. Önerilecek cerrahi tipi kişinin VKİ'ne, diyabet için kullandığı medikal tedavi tipi, dozu ve süresine, yapılacak test sonuçlarındaki pankreas rezervine, kişinin genel sağlık durumuna bağlı olarak değişebildiğini kaydeden Opr. Dr. Türker Karabuğa, "Cerrahi tipine karar vermeden önce mutlak ayrıntılı kan tetkikleri, gerekli diğer branş hekimlerinin konsültasyonları, endoskopi yapılmalı ve hasta ile yöntemlerin avantaj ve riskleri ayrıntılı olarak görüşülmelidir. VKİ 40 ve üzerinde iken genellikle tüp mide ameliyatı yeterli olurken, VKİ 40'ın altında olanlarda Transit Bipartisyon gibi gıdaların ince bağırsağın belli bir kısmını by-pass ettiği teknikler önerilir" diye konuştu.



TRANSİT BİPARTİSYON AMELİYATI

Transit Bipartisyon ameliyatının ilk olarak 2006 yılında uygulandığını hatırlatan Opr. Dr. Türker Karabuğa, "İşlemde ilk olarak normalden biraz daha geniş kalacak şekilde tüp mide ameliyatı yapılır. Daha sonra ince bağırsak, kalın bağırsaklar ile birleştiği yerden itibaren ortalama 250 cm'den kesilir ve midenin alt ucuna bağlanır. Yapılan işlem sonucunda yiyeceklerin 3'te biri normal yoldan geçerken, 3'te ikisi yeni oluşturulan yoldan geçer. Midenin tüpleştirilmesi ile açlık hissi dolayısıyla kalori alımı azalırken, yeni oluşturulan bağırsak yolu ile karbonhidrat emilimi azalır ve insüline yardımcı hormonlar aktiflenir" dedi.

BAŞARI ORANI YÜZDE 90

OBEZİTE cerrahisinde olduğu gibi diyabet için yapılan cerrahi tedavilerden sonra da önemli olan yeni ve doğru yaşam alışkanlıkları kazanmaktır. Doğru hasta ve doğru yöntem seçimi, düzenli ameliyat sonrası takip ile ameliyattan 10 yıl sonrasında dahi başarı şansı yüzde 90'dır.