Tıbbi laboratuvarlarda akreditasyonun önemi

Akreditasyon, laboratuvarlarda tıbbi akreditasyon yapılan tetkiklerin güvenirliliğini, tekrarlanabilirliğini ve standartını sağlayan, bunu da belgeleyen bir çalışma olduğunu söyleyen Dr. Serdar Canko, " Özel İzmir Ege Laboratuvarı TÜRKAK TS EN ISO15189 akreditasyon belgesine sahip bir merkezdir. Bu belgeler Türkiye'de TÜRKAK grubu tarafından verilmektedir. Amacımız önümüzdeki süreçte akredite olduğumuz test sayımızı çoğaltmaktır. Bunun için klinik biyokimya ve mikrobiyoloji uzmanlarımız çalışmalarını sürdürmektedir" dedi.



"ÇİFT SİSTEM"

Aldıkları akreditasyon belgesinin çift biyokimya ve hormon sistemine sahip olduğunu söyleyen Özel İzmir Ege Laboratuvarı Laboratuvar Yöneticisi, Klinik Biyokimya Uzmanı Dr. Güngör Yıldırım "Genelde akreditasyonlu laboratuvarlar tek biyokimya ve tek hormon sisteminden akredite olurlar. Biz İzmir'de ilk ve tek olarak yedekli olsun ve akredite testlerimiz hiçbir zaman kesintiye uğramasın sürekli çalışılsın diye çift biyokimya ve çift hormon sistemiyle akredite olduk. Bu çok zor bir iş. Çift biyokimya ve hormon sistemiyle akredite olduğunuz zaman iki sisteminde birlikte uyumlu olması gerekiyor" diye konuştu. Dr. Serdar Canko, "İzmir Ege Laboratuvarları olarak tüm yaş gruplarını içeren, mineral ve vitamin analizlerinin de içinde bulunduğu ileri biyokimya tetkikleriyle ilgili yeni check-up panellerini oluşturduk ve halkımızın hizmetine sunduk" diye konuştu.



Dr. Serdar Canko



"BÜYÜMEYE DEVAM"

Dr. Canko "Son dönemde gittikçe önem kazanan gluten hassasiyeti ve geçirgen bağırsak sendromu ile ilgili test ve gaita panelini de oluşturduk. Özellikle bu gaita paneliyle alınacak sonuçlar bazı hastalık tablolarının erken döneminde tanıya faydalı olabilecektir. Kronik kalp hastalıkları içinde erken tanılarda faydalı olabilecek yeni kardiyak testlerimiz ve İmmun Floresans yöntemiyle kronik, nörolojik ve romatizmal hastalıkların testlerini de rutin kullanımımıza aldık" dedi.