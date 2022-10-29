Bağışıklığınızı sarımsak ile güçlendirin

Sarımsağın özellikle yüksek tansiyon ve kalp hastalıklarında etkili bir besin olduğunu dile getiren Arş. Gör. Eda Balcı, antibaktiriyel özelliği sayesinde ise vücudu enfeksiyonlara karşı koruduğunu belirtti.

YUTARAK TÜKETİLEBİLİR

Bağışıklık sisteminin güçlenmesine katkı sağlayan besinlerden biri olan sarımsağın önemli olduğunu vurgulayan Balcı, "Sarımsağın faydaları ise; kolesterol seviyelerini düşürür, yaraları iyileştirir. Diyabet hastalarında kan şekeri seviyelerini düzenler. Sindirim sisteminin düzenli çalışmasına yardımcı olur. Kanserden koruyucu etkisi de vardır" dedi. Sarımsağın nasıl tüketildiğinin de önemli bir konu olduğunu ifade eden Balcı, "Sarımsak çiğ olarak tüketilebileceği gibi pişirilerek de tüketilebilir. Fakat çiğ tüketildiğinde vücudumuz için daha etkili olmaktadır. Ayrıca sarımsak yutularak ya da ezilerek tüketilebilir. Eğer ezilerek tüketilecekse ezdikten veya kestikten sonra 2-3 dakika bekleyip sonra tüketilmesi, sarımsaktan daha fazla faydalanılabilmesi açısından önemlidir" dedi.

UZUN SÜRE PİŞİRMEYİN

Sarımsağın uzun süreli pişirilmemesini hatırlatan Balcı, "Pişirildiğinde içeriğindeki besin öğelerinde azalma olmaktadır. Yemeklere, yemek piştikten sonra eklenerek besin öğesi kaybı önlenebilir. Eğer kötü kokusundan ötürü tüketilemiyorsa süt ile tüketilmesi önerilmektedir. Yapılan bir çalışmaya göre sarımsağın sütle tüketiminin ağız kokusunu azalttığı tespit edilmiştir" şeklinde konuştu.